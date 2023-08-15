《經濟通通訊社１５日專訊》今年暑假內媒多番鼓吹消費復甦現象，居民出行增加、旅遊業

火爆、暑期檔電影票房強勁等等，但是到統計數據上則是另一番景象，國家統計局最新公布，７

月社會消費品零售總額只有３﹒６８億元人民幣，同比增長２﹒５％，大遜預期的增４﹒７％，

且為２０２２年１２月以來低點，比６月數據再下降０﹒０６％。

中國當局自第二季起發布多份促進消費的文件，但真金白銀支持消費的政策並不多，被指口

惠而實不至，統計數據反映監管部門應拿出更大的力度，促進居民消費。

Ａ股各類消費板塊告跌，酒店餐飲方面，君亭酒店（深：３０１０７３）挫４﹒１％，首旅

酒店（滬：６００２５８）跌３﹒３％，西安飲食（深：０００７２１）跌２﹒６％，金陵飯店

（滬：６０１００７）走低１﹒５％；旅遊股方面，桂林旅遊（深：０００９７８）挫６﹒２％

，雲南旅遊（深：００２０５９）跌３％，西安旅遊（深：０００６１０）走低２﹒６％，宋城

演藝（深：３００１４４）跌２﹒５％；影視股回吐，金逸影視（深：００２９０５）挫

５﹒９％，果麥文化（深：３０１０５２）跌４﹒８％，海看股份（深：３０１２６２）跌４％

，中國電影（滬：６００９７７）跌３﹒７％，中原傳媒（深：０００７１９）跌３﹒１％。

人行貨幣政策委員會委員蔡昉昨日在中國金融四十人論壇的微信公眾號上發文表示，為避免

居民消費信心不足從短期行為轉成長期行為，當前最緊逼的目標是刺激居民消費，要動用所有合

理、合法、合規也符合經濟規律的渠道，把錢發到居民的腰包裏。蔡昉更指，宏觀經濟政策刺激

的對象要從投資轉向消費，這樣可以更加直接對應現實經濟中的堵點和短板。（ｅｙ）

