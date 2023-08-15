《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在發布會表

示，８月份開始首次增加發布服務零售額數據。１－７月，服務零售額同比增長２０﹒３％，在

暑期旅遊、文體娛樂活動消費的帶動下，相關服務消費增長較快。

服務零售額主要是指企業（產業活動單位、個體戶）以交易形式直接提供給個人和其他單位

非生產、非經營用的服務價值的總和。旨在反映服務提供方以貨幣形式銷售的屬於消費的服務價

值，包括交通、住宿、餐飲、教育、衛生、體育、娛樂等領域服務活動的零售額。

從統計口徑來看，社會消費品零售總額側重於反映實物商品的消費，包括商品零售和餐飲收

入，但是沒有包括餐飲服務以外的其他服務消費，難以全面反映消費市場的發展情況。為此，國

家統計局開展了貿經統計方法制度改革，拓展消費統計的范圍，建立反映服務消費發展情況的指

標，即服務零售額。



＊待統計方法完善，青年失業率會恢復發布＊



付凌暉並表示，青年人等分年齡段相關的失業率數據目前暫停發布，待相關統計方法制度

進一步完善後，會及時恢復發布。目前暫停發布分年齡段失業率相關數據，不影響整體失業率統

計調查，總體失業率是可以反映經濟運行中就業整體情況的。

