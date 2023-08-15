《經濟通通訊社１５日專訊》吉利控股集團公布，與百度集團（０９８８８）合作的高端智

能汽車品牌「極越」正式發布，「極越」品牌是雙方「汽車機器人戰略合作項目」的再升級，旗

下首款車型正式命名為「極越０１」。新車基於吉利ＳＥＡ浩瀚架構打造，吉利負責生產製造智

能化汽車機器人，百度則提供智能座艙、智能駕駛和文心一言等ＡＩ技術能力。

工信部網站早前的訊息顯示，吉利已對３款「極越」汽車提出申請，目前已進入公示階段。

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