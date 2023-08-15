  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

15/08/2023 08:14

《汽車新勢力》吉利夥百度推「極越」品牌，首款車型命名極越０１

　　《經濟通通訊社１５日專訊》吉利控股集團公布，與百度集團（０９８８８）合作的高端智
能汽車品牌「極越」正式發布，「極越」品牌是雙方「汽車機器人戰略合作項目」的再升級，旗
下首款車型正式命名為「極越０１」。新車基於吉利ＳＥＡ浩瀚架構打造，吉利負責生產製造智
能化汽車機器人，百度則提供智能座艙、智能駕駛和文心一言等ＡＩ技術能力。
　　工信部網站早前的訊息顯示，吉利已對３款「極越」汽車提出申請，目前已進入公示階段。
（ｃｔ）

銀行定存息率突破5厘！即刻上etnet格出最佳定存息率！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金