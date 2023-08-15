《經濟通通訊社１５日專訊》上周一系列經濟數據走弱，反映內需疲軟、外貿不景、短期通

縮、投資乏力等前景，大行分析貨幣寬鬆政策已在路上。而在今日ＭＬＦ（中期借貸便利）到期

之際，人民銀行決定不對稱下調逆回購及ＭＬＦ續作的利率，是時隔兩個月後再下調息口，逆回

購利率下調１０基點至１﹒８％，ＭＬＦ利率下調幅度達１５基點至２﹒５％，比６月的下調幅

度高出５基點，寬鬆力度強於預期。

在多項重磅經濟數據公布前，人行急開閘放水，滬深股市今早窄幅高開，上證綜合指數（滬

綜指）高開０﹒０７％，報３１８０﹒５６點，深成指高開０﹒０９％，創業板指高開

０﹒０１％，券商股造好，旅遊、互聯網股走低。

人民銀行公布，今日進行２０４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購及４０１０億元１年

期ＭＬＦ操作，中標利率分別降１０基點和１５基點，至１﹒８％及２﹒５％，以全口徑計，即

今日淨投放１９９０億元。

摩根大通全球外匯策略團隊分析師發報告指，考慮到富有吸引力的遠期點數和中國宏觀環境

的惡化，建議考慮賣出離岸人民幣兌美元看漲期權。報告預計隨著信用和房地產市場承壓，中共

中央政治局會議帶來的對中國相關資產價格的樂觀情緒減弱，而且為了實施逆周期政策應對通縮

，人民幣走弱是政策工具箱的關鍵組成部分。（ｅｙ）

