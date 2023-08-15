《經濟通通訊社１５日專訊》內地７月經濟表現繼續失速，全國規模以上工業增加值同比增
長３﹒７％，顯著低於預期的增４﹒４％，社會消費品零售總額僅增２﹒５％，遠低於預期的增
長４﹒７％，全國固定資產投資增３﹒４％，低於預期的增３﹒８％。國家統計局新聞發言人付
凌暉在發布會表示，７月份部分主要指標增速有所放緩是月度之間的正常波動，相關部門正積極
謀劃實施促進經濟回升向好的儲備政策，下半年經濟有望保持平穩運行，發展質量繼續提高。他
並重申，當前中國經濟不存在通縮，下階段也不會出現通縮。
盡管統計局仍堅持經濟向好趨勢不改，不過在重磅數據公布前，人民銀行卻決定開閘放水，
時隔兩個月後再下調政策息口，分別下調逆回購及ＭＬＦ續作的利率１０基點及１５基點，貨幣
寬鬆力度強於預期。Ａ股先是窄幅高開，之後隨即飄綠，滬綜指半日跌０﹒２９％，報
３１６９﹒１９點，深成指跌０﹒８５％，創業板指挫０﹒９９％。從指數來看跌勢不算兇猛，
但很大程度上是靠金融股穩盤，個股表現則偏差，逾５０００隻個股中有超過３５００股下跌。
交投繼續頹靡，兩市半日成交４２７７億元人民幣，較上日同時段成交減少７﹒１％，而在
放水效應下，陸股通今早淨流出近８４億元人民幣。
＊二套房首付鬆動，地產股不買帳＊
房地產行業提振再下猛藥，據報福州、廈門、成都、沈陽等多個城市擬進一步下調買樓首付
比例，當地首套及二套房最低首付比例可降至２０％、３０％，報道更指可能還有其他優化政策
出台。不過再強的救心藥都難挽救樓市下跌預期，統計局公布，首７月商品房銷售額由首６月的
上升１﹒１％轉為下降１﹒５％，是繼今年首２月後再次轉負，且是年內最低點，首７月全國房
地產開發投資亦同比下降８﹒５％，降幅較首６月進一步擴大。
地產股集體偏軟，新城控股（滬：６０１１５５）走低１﹒１％，萬科Ａ
（深：０００００２）、金地集團（滬：６００３８３）跌１％，保利發展
（滬：６０００４８）跌０﹒９％，華僑城Ａ（深：００００６９）跌０﹒４％，招商蛇口
（深：００１９７９）軟０﹒２％。
＊保險、銀行顯著走前＊
保險股拉漲穩盤，中國人壽（滬：６０１６２８）升２﹒６％，新華保險
（滬：６０１３３６）升１﹒３％，中國人保（滬：６０１３１９）揚１﹒２％，中國太保
（滬：６０１６０１）升１﹒１％；大型國有行集體走前，中國銀行（滬：６０１９８８）漲
１﹒９％，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒５％，工商銀行（滬：６０１３９８）升
１﹒１％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升１％，建設銀行（滬：６０１９３９）揚０﹒７％
。（ｅｙ）
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