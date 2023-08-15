《經濟通通訊社１５日專訊》內地７月經濟表現繼續失速，全國規模以上工業增加值同比增

長３﹒７％，顯著低於預期的增４﹒４％，社會消費品零售總額僅增２﹒５％，遠低於預期的增

長４﹒７％，全國固定資產投資增３﹒４％，低於預期的增３﹒８％。國家統計局新聞發言人付

凌暉在發布會表示，７月份部分主要指標增速有所放緩是月度之間的正常波動，相關部門正積極

謀劃實施促進經濟回升向好的儲備政策，下半年經濟有望保持平穩運行，發展質量繼續提高。他

並重申，當前中國經濟不存在通縮，下階段也不會出現通縮。

在重磅數據公布前，人民銀行先行決定開閘放水，時隔兩個月後再下調政策息口，分別下調

逆回購及ＭＬＦ續作的利率１０基點及１５基點，貨幣寬鬆力度強於預期。滬深股市窄幅高開，

之後隨即飄綠，午後突然跌幅放大，滬綜指曾跌約１％，不過市場傳出當局擬下調股票交易印花

稅率，跌勢快速收窄，全日收跌０﹒０７％，報３１７６﹒１８點，連跌三日；深成指跌

０﹒７％，創業板指跌０﹒７４％。

從指數來看跌勢不算兇猛，但很大程度上是靠金融股穩盤，個股表現則偏差，逾５０００隻

個股中有近３５００股下跌。

交投繼續頹靡，兩市全日成交７０６５億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減

４﹒８％，接近上周四（１０日）的近月低位，而在放水效應下，陸股通今日淨流出９７﹒７３

億元，連續第七日流出，累計淨流出４００億元。

人民銀行將ＭＬＦ利率下調１５個基點至２﹒５％；７天期逆回購利率下調１０個基點至

１﹒８０％，是三個月內兩度降息。中信証券首席經濟學家明明表示，近期經濟壓力較大，考慮

到ＣＰＩ和社融增速較低，降息政策符合他的判斷，並預計貸款市場報價利率（ＬＰＲ）也將等

額下降１５基點。



＊銀行股大漲，平復Ａ股震盪＊



據《彭博》引述知情人士指，根據國務院的指示，包括財政部在內的監管機構正在討論有關

下調股票交易印花稅稅率的起草方案，不過下調時機和幅度的細節尚未確定，也不能保證高層領

導人會否批准該方案。中國的股票交易印花稅稅率目前為０﹒１％，單邊向賣方徵收。

券商股拉漲，華林證券（深：００２９４５）、首創證券（滬：６０１１３６）漲停，中銀

證券（滬：６０１６９６）升７﹒２％，東方財富（深：３０００５９）升３﹒９％，華泰證券

（滬：６０１６８８）升２﹒３％，中信証券（滬：６０００３０）升１﹒５％。

銀行股發力托市，中國銀行（滬：６０１９８８）漲２﹒７％，農業銀行

（滬：６０１２８８）升２﹒１％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）走高１﹒９％，工商銀行

（滬：６０１３９８）升１﹒８％，建設銀行（滬：６０１９３９）揚１﹒２％。



＊消費熱原屬虛火，旅遊影視股半空跌＊



今年暑假內媒多番宣傳消費復甦現象，居民出行增加、旅遊業火爆、暑期檔電影票房強勁等

等，但是到統計數據上則是另一番景象，７月社會消費品零售總額同比僅增長２﹒５％，大遜預

期的增４﹒７％，且為２０２２年１２月以來低點，比６月數據再下降０﹒０６％。

Ａ股各類消費板塊告跌，酒店餐飲方面，西安飲食（深：０００７２１）、首旅酒店

（滬：６００２５８）跌４％；桂林旅遊（深：０００９７８）挫５﹒９％，宋城演藝

（深：３００１４４）跌２﹒５％；影視股回吐，果麥文化（深：３０１０５２）跌６﹒６％，

金逸影視（深：００２９０５）挫５﹒２％，中國電影（滬：６００９７７）跌３﹒３％。

（ｅｙ）

表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８４６﹒５４ －０﹒２４

上證綜合指數 ３１７６﹒１８ －０﹒０７ ３００８﹒２８

上證Ａ股指數 ３３２９﹒６９ －０﹒０７

深證成份指數 １０６７９﹒７３ －０﹒７０ ４０５６﹒６８

深圳創業板指數 ２１４８﹒６７ －０﹒７４

上證Ｂ股指數 ２６８﹒１６ －０﹒６１ ０﹒８４

深證Ｂ股指數 １１７６﹒００ －０﹒２０ ０﹒４１

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