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AH股新聞

15/08/2023 09:56

【恒大困局】內媒：迪拜紐頓近三年均無營收，天津起家

　　《經濟通通訊社１５日專訊》總部位於迪拜並於美國上市的電動汽車企業紐頓集團因對恒大
汽車（００７０８）進行５億美元（約３９億港元）的戰略投資而備受關注。有內媒查閱資料後
發現，紐頓集團創始人為４１歲的中國人吳楠，而紐頓近三年（２０２０年、２０２１年、
２０２２年）的年報顯示，這三年紐頓均無營收，其同期的歸母淨利潤虧損分別為１１９１萬美
元、１２３９萬美元和４０７２萬美元，淨利潤虧損分別為１２６５萬美元、１３０６萬美元和
４１２５萬美元，資產負債率從２０２０年的１６０１﹒８８％驟降至２０２２年的
２０﹒５５％。　
　　內媒又指出，紐頓的歷史可以追溯到２０１４年，其前身為天津的新能源汽車公司
ＩＣＯＮＩＱ（艾康尼克）。艾康尼克在２０１９年獲得造車資格後，在同年的上海車展展出七
系概念新款車型，並計劃當年量產、２０２６年換代，但此後該計劃未能順利實施，漸漸也沒有
了艾康尼克的消息。直到２０２１年９月，彭博社引述知情人士稱，艾康尼克最快可能該年年底
赴美借殼上市，估值為４０億美元左右。２０２２年６月，紐頓宣布將全球總部遷至阿聯酋，同
時公司品牌從艾康尼克更名為紐頓；同年１１月，紐頓正式在美國上市，成為阿聯酋唯一一家在
美上市的電動車企業。（ｓｌ）

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