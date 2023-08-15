《經濟通通訊社１５日專訊》內地社交平台近日流傳一張「南昌縣住房保障中心關於欣光花

園項目營銷工作的函」的照片。函件上款為「匯仁集團有限公司」，內容顯示，欣光花園項目在

今年第二季只賣出１１個單位，銷售面積１１２９﹒１１平方米，銷售排名靠後，嚴重影響該縣

房地產市場發展，希望該公司根據市場變化，及時調整營銷策略，加大營銷力度，壓實營銷責任

，對銷售不力的營銷團隊進行約談、調整、解聘，並於今年７月１５日前提交銷售整改措施。

內媒《財聯社》就函件的真實性向江西南昌縣住房保障中心查詢，對方表示，此前的確發過

相關工作函。《中國新聞周刊》亦引述該中心相關負責人稱，函件確實是他們發給當地一家房地

產公司，目的是督促他們「開動腦筋、加大宣傳，加快銷售的速度。我覺得我們沒做錯甚麼。銷

售業績不好的時候，就敦促他們想辦法」。該負責人並透露，除了發函給涉事項目，「我們還發

了好多，前十名的表揚，後十名的鼓勵，讓後十名的開發企業約談營銷團隊」。

公開資料顯示，涉事樓盤由當地房地產開發公司匯仁集團有限公司開發。

函件並提到，該縣自今年３月１２日起陸續出台力度極大的購房補貼政策，並試點推進落地

房票安置試點，極大提振市場信心，房地產銷售情況整體回暖，今年第二季全縣共銷售４２４４

個單位，銷售面積４３﹒１２萬平方米，同比增長７８﹒３％。（ｓｌ）

