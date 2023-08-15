《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日對中期借貸便利（ＭＬＦ）利率和公開市場逆回

購利率分別下調１５基點及１０基點，至２﹒５％及１﹒８％，是繼６月後三個月內第二次下調

政策利率。回顧過去ＭＬＦ利率調整歷史，除２０２０年初新冠疫情突襲，ＭＬＦ利率在２月和

４月連續兩次下調外，其他調整時間至少相隔５個月。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，８月ＭＬＦ利率再度下調幅度超出市場普遍預期，而且

今次ＭＬＦ利率與逆回購利率非對稱降息，背後或與政策面當前著力引導實體經濟融資成本下行

，同時抑制資金在貨幣市場空轉套利有關。

王青並認為，８月ＭＬＦ小幅加量續作後，接下來降準落地的可能性上升。綜合考慮第三季

信貸投放力度加大、地方債發行量上升帶來的資金需求，以及提振市場信心的需要，接下來在

ＭＬＦ持續加量續作的同時，第三季有可能實施年內第二次全面降準，估計降準幅度為２５基點

，釋放長期流動性超過５０００億元人民幣。ＭＬＦ操作和降準都能補充銀行體系中長期流動性

，而降準還能降低銀行資金成本，釋放較為明顯的穩增長信號。

不過，中國郵儲銀行研究員婁飛鵬認為，目前存款準備金率有下調空間但相對有限，而降準

主要是擴大貨幣供給量，但當前宏觀環境面臨的問題不是流動性不足，而是利率價格高。

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