《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行三個月內兩度政策降息，今日對中期借貸便利

（ＭＬＦ）利率和公開市場逆回購利率分別下調１５基點及１０基點，至２﹒５％及１﹒８％，

時間點和力度都超出市場預期。市場原先預計人行先降準後「降息」。據《路透》引述分析人士

指出，中國經濟增長乏力，疊加房產地風險共振，促使人行出重拳加碼「降息」。分析人士並預

期，本次「降息」並不是階段性貨幣政策寬鬆的終點。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰指出，此次出人意料的政策降息是對疲弱的信貸數據和

推動中國經濟復甦的迅速回應，同時可能釋放人民幣兌美元向７﹒３元的貶值壓力。特別是人行

可能會通過貸款市場報價利率（ＬＰＲ）的非對稱降息來改善中期信貸狀況，以支持陷入困境的

房地產行業。



＊凱投宏觀：ＬＰＲ下調已成定局＊



凱投宏觀報告稱，政策制定者對中國經濟擔憂日益加劇，本月ＬＰＲ下調已成定局，並且預

計還會出台更廣泛的寬鬆措施。只是在當前環境下，貨幣刺激的作用有限，僅憑貨幣刺激不足以

支撐經濟增長。具體來說，就這種幅度的政策降息本身而言，不會產生太大影響，只是部分地扭

轉了近期因通脹降低而導致的實際利率上升，對信貸增長和更廣泛的經濟活動只提供有限的支持

；額外的流動性很可能仍被困在銀行體系中。凱投宏觀強調，重振需求需要更大幅度的降息，或

者採取監管措施，以有效地恢復對房地產市場的信心。（ｓｌ）

