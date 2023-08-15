【ＦＯＣＵＳ】周二（１５日）一年期ＭＬＦ（中期借貸便利）利率意外調降１５基點，令

一致預期按兵不動的分析師大跌眼鏡，但若看看７月全遜預期的工業生產、社消零售、固定投資

表現，正式進入負增長的商品房銷售額，急劇縮水的化妝品、汽車銷售，暫停公布的１６－２４

歲青年失業率……央媽時隔兩月再祭減息，且「藥量」加碼至１５基點，預料之外，亦是情理之

中。



＊實物消費按月驟降，商品房銷售告負＊



衡量中國經濟活動冷熱的關鍵數據今早揭盅。國統局公布，７月社會消費品零售總額按年增

２﹒５％（預期：４﹒７％），絕對值３６７６１億元人幣更是按月縮水近８％。其中，６月一

鳴驚人企上４５００億元的汽車銷售額，驟然降至３８５５億元；代表升級類消費的化妝品、黃

金珠寶銷售額，雙雙錄去年４月上海封城以來單月最低；跟房地產相關的建築及裝潢材料類，首

７月累計跌幅擴大至－７﹒３％。

７月住戶中長期貸款再現負增長（－６７２億元）之際，首７月商品房銷售額亦正式「告負

」（－１﹒５％）；單計７月，商品房銷售額７３５８億元，按年跌２４％。開發商的資金鏈續

吃緊，７月通過預售及按揭貸款獲得的資金按年跌２３％，自籌資金按年跌２１％。而繼恒大

（０３３３３）、碧桂園（０２００７）後，國企遠洋集團加入違約陣營，涉及未能支付利息

２０９４萬美元。



＊中西東北投資縮水，降幅加至２０基點＊



需求端疲態未去，供給側又如何？首７月固定資產投資按年增３﹒４％（預期：３﹒８％）

，其中民間固定投資降幅擴大至於－０﹒５％。基礎設施投資增速節節減速至６﹒８％。而繼中

部地區投資４月率先進入負增長後，西部地區、東北地區７月亦跟隨。換言之，除北京、上海、

浙江、廣東、山東等１０省市外，其他大部分地區的投資引擎已現熄火，折射地方政府資金壓力

及高質素投資項目欠缺。

鑑於此，繼６月全面降息後，人民銀行今早再意外下調一年期ＭＬＦ利率１５基點，幅度僅

次２０２０年４月大流行之初的２０基點，明確釋放出加大貨幣政策刺激力度的訊號，而離岸人

民幣兌美元一度應聲跌穿７﹒３１。



＊非對稱為減空轉，服務消費或擔奇兵＊



值得留意的是，跟６月相比，今次ＭＬＦ調降幅度大於逆回購，被視作有意緩解資金在金融

體系內空轉。不過，盡管ＭＬＦ三個月內累降２５基點，但包括存量房貸的長期貸款利率重新定

價理論上仍需待明年１月１日，因此要改變長期預期，勢需更多財政政策出招。

好消息是，國統局首次發布的服務零售額增速首７月錄２０﹒３％，大大跑贏首７月的社會

消費品零售的７﹒３％增速，跟火熱的暑假出行、電影票房、餐飲收入等表現一致，若有政策配

合，或成下半年穩增長奇兵。

