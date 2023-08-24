《經濟通通訊社２４日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）公布，昨天董
事會會議審議通過提名李健為第１２屆董事會獨立董事候選人，並提交股東大會審議。
該集團指，股東大會審議通過後，報國家金融監督管理總局進行獨立董事任職資格審核，任
期自任職資格核准之日起，至第１２屆董事會屆滿之日止。至於李健現任中央財經大學金融學院
教授，兼任中國金融學會理事，中國人民人壽保險獨立董事和施羅德交銀理財獨立董事。
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24/08/2023 07:53
招商銀行（０３９６８）提名李健任獨立董事，待股東批准
《經濟通通訊社２４日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）公布，昨天董
事會會議審議通過提名李健為第１２屆董事會獨立董事候選人，並提交股東大會審議。
該集團指，股東大會審議通過後，報國家金融監督管理總局進行獨立董事任職資格審核，任
期自任職資格核准之日起，至第１２屆董事會屆滿之日止。至於李健現任中央財經大學金融學院
教授，兼任中國金融學會理事，中國人民人壽保險獨立董事和施羅德交銀理財獨立董事。
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