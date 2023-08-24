  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

24/08/2023 07:53

招商銀行（０３９６８）提名李健任獨立董事，待股東批准

　　《經濟通通訊社２４日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）公布，昨天董
事會會議審議通過提名李健為第１２屆董事會獨立董事候選人，並提交股東大會審議。
　　該集團指，股東大會審議通過後，報國家金融監督管理總局進行獨立董事任職資格審核，任
期自任職資格核准之日起，至第１２屆董事會屆滿之日止。至於李健現任中央財經大學金融學院
教授，兼任中國金融學會理事，中國人民人壽保險獨立董事和施羅德交銀理財獨立董事。
（ｗｈ）

全城注視！銀行定存息率不斷破頂，即上etnet一鍵格出最佳定存息率！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金