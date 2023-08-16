《經濟通通訊社１６日專訊》京東物流（０２６１８）公布，子公司德邦物流
（滬：６０３０５６）上半年純利約２﹒４３億元（人民幣．下同），按年增約１９７％，每股
盈利０﹒２４元。
德邦物流上半年收入１５６﹒９億元，升６﹒０３％，加權平均淨資產收益率３﹒４５％，
增２﹒２個百分點。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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16/08/2023 17:47
京東物流（０２６１８）旗下德邦物流上半年純利增約１９７％
《經濟通通訊社１６日專訊》京東物流（０２６１８）公布，子公司德邦物流
（滬：６０３０５６）上半年純利約２﹒４３億元（人民幣．下同），按年增約１９７％，每股
盈利０﹒２４元。
德邦物流上半年收入１５６﹒９億元，升６﹒０３％，加權平均淨資產收益率３﹒４５％，
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