《經濟通通訊社１６日專訊》京東物流（０２６１８）公布，子公司德邦物流

（滬：６０３０５６）上半年純利約２﹒４３億元（人民幣．下同），按年增約１９７％，每股

盈利０﹒２４元。

德邦物流上半年收入１５６﹒９億元，升６﹒０３％，加權平均淨資產收益率３﹒４５％，

增２﹒２個百分點。（ｒｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

