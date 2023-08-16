《經濟通通訊１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平在首個全國生態日之際作出重要指示

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在首個全國生態日到來之際，國家主席習近平作出重要指示稱，要保持加強生態文明建設的戰略

定力，注重同步推進高質量發展和高水平保護，以「雙碳」工作為引領，推動能耗雙控逐步轉向

碳排放雙控，全面推進美麗中國建設。



７月經濟延續向好態勢，下半年有望保持平穩運行

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國家統計局１５日公布，７月全國規模以上工業增加值同比增長３﹒７％，環比增長０﹒０１％

。社會消費品零售總額同比增長２﹒５％，環比下降０﹒０６％。１－７月，全國固定資產投資

（不含農戶）同比增長３﹒４％。



貨幣政策加力穩增長，ＭＬＦ利率再度下調

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人行１５日開展２０４０億元（人民幣．下同）公開市場逆回購操作和４０１０億元中期借貸便

利（ＭＬＦ）操作。其中，逆回購中標利率為１﹒８０％，較此前下降１０個點子；ＭＬＦ中標

利率為２﹒５０％，較此前下降１５個點子。





《上海證券報》



７月中國經濟走勢總體延續向好，基礎仍待加固

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國家統計局１５日公布，７月宏觀經濟中生產、消費、投資等指標均較６月有所回落，但累計增

速較為平穩。國家統計局新聞發言人付凌暉在同日舉行的國新辦發布會上表示，國民經濟持續恢

復，總體延續向好態勢。



人行實施非對稱「降息」

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人行１５日在公開市場操作中，超預期開展非對稱「降息」，調降公開市場逆回購操作利率１０

個點子和中期借貸便利（ＭＬＦ）利率１５個點子。下午，人行更新常備借貸便利（ＳＬＦ）利

率表，分別下調三個ＳＬＦ品種利率１０個點子。



宏觀數據發布指標８月起「一增一停」

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國家統計局新聞發言人付凌暉１５日在國新辦發布會上透露，８月起國家統計局將按月發布服務

零售額的累計增速，同時全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布。





《證券時報》



人行時隔兩月連續降息

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人行１５日發布消息稱，開展２０４０億元公開市場逆回購操作和４０１０億元中期借貸便利

（ＭＬＦ）操作。其中，ＭＬＦ利率下調１５個點子至２﹒５％；７天期逆回購利率下調１０個

點子至１﹒８０％。



專家：經濟仍在築底修復

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國家統計局１５日公布了多個主要經濟指標運行情況數據。７月工業生產、投資、消費等多個指

標同比表現均較６月有所回落，且低於市場機構預期。市場機構認為，當前經濟仍在築底修復，

支持政策落地應提速。



超預期降息：一劑精準有力的「靶向藥」

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時隔僅兩個月，人行再度下調政策利率，降息幅度比上一輪更大。上一次在如此短時間內兩度降

息，還是２０２０年初疫情爆發初期。這反映出當前中國面臨的經濟形勢同樣挑戰重重，逆周期

調控政策需要當機立斷、抓緊推出，安撫市場情緒。（ｌｃ）

