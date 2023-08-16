《經濟通通訊１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
習近平在首個全國生態日之際作出重要指示
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在首個全國生態日到來之際，國家主席習近平作出重要指示稱，要保持加強生態文明建設的戰略
定力，注重同步推進高質量發展和高水平保護，以「雙碳」工作為引領，推動能耗雙控逐步轉向
碳排放雙控，全面推進美麗中國建設。
７月經濟延續向好態勢，下半年有望保持平穩運行
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國家統計局１５日公布，７月全國規模以上工業增加值同比增長３﹒７％，環比增長０﹒０１％
。社會消費品零售總額同比增長２﹒５％，環比下降０﹒０６％。１－７月，全國固定資產投資
（不含農戶）同比增長３﹒４％。
貨幣政策加力穩增長，ＭＬＦ利率再度下調
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人行１５日開展２０４０億元（人民幣．下同）公開市場逆回購操作和４０１０億元中期借貸便
利（ＭＬＦ）操作。其中，逆回購中標利率為１﹒８０％，較此前下降１０個點子；ＭＬＦ中標
利率為２﹒５０％，較此前下降１５個點子。
《上海證券報》
７月中國經濟走勢總體延續向好，基礎仍待加固
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國家統計局１５日公布，７月宏觀經濟中生產、消費、投資等指標均較６月有所回落，但累計增
速較為平穩。國家統計局新聞發言人付凌暉在同日舉行的國新辦發布會上表示，國民經濟持續恢
復，總體延續向好態勢。
人行實施非對稱「降息」
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人行１５日在公開市場操作中，超預期開展非對稱「降息」，調降公開市場逆回購操作利率１０
個點子和中期借貸便利（ＭＬＦ）利率１５個點子。下午，人行更新常備借貸便利（ＳＬＦ）利
率表，分別下調三個ＳＬＦ品種利率１０個點子。
宏觀數據發布指標８月起「一增一停」
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國家統計局新聞發言人付凌暉１５日在國新辦發布會上透露，８月起國家統計局將按月發布服務
零售額的累計增速，同時全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布。
《證券時報》
人行時隔兩月連續降息
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人行１５日發布消息稱，開展２０４０億元公開市場逆回購操作和４０１０億元中期借貸便利
（ＭＬＦ）操作。其中，ＭＬＦ利率下調１５個點子至２﹒５％；７天期逆回購利率下調１０個
點子至１﹒８０％。
專家：經濟仍在築底修復
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國家統計局１５日公布了多個主要經濟指標運行情況數據。７月工業生產、投資、消費等多個指
標同比表現均較６月有所回落，且低於市場機構預期。市場機構認為，當前經濟仍在築底修復，
支持政策落地應提速。
超預期降息：一劑精準有力的「靶向藥」
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時隔僅兩個月，人行再度下調政策利率，降息幅度比上一輪更大。上一次在如此短時間內兩度降
息，還是２０２０年初疫情爆發初期。這反映出當前中國面臨的經濟形勢同樣挑戰重重，逆周期
調控政策需要當機立斷、抓緊推出，安撫市場情緒。（ｌｃ）
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