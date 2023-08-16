《鍾之日記》８月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



對於中國經濟而言，這兩個星期只能用驚濤駭浪來形容，經濟數據全面遜色，青年失業率因

統計技術原因暫停公布，加上碧桂園（０２００７）債務風險爆發，以及具央企背景的中融信託

出現理財產品逾期，種種問題夾擊下，人行即使大額投放流動性及啟動政策降息，亦無力挽救市

場情緒。滬綜指今日在地產、券商股拉升下，大部分時間勉強維持小幅下跌，惟尾盤見破功，受

科技股捱沽影響，滬綜指全日跌０﹒８２％，報３１５０﹒１３點，連續第四日下跌；深成指挫

０﹒９４％，創業板指則跌０﹒７３％。

兩市全日成交７０４２億元人民幣，按日表現相若，北上資金通過陸股通淨流出４６﹒３９

億元，連續第八日淨流出，累計淨流出４４６﹒７５億元人民幣。

高盛發布報告指，全球對沖基金正在大舉拋售中國股票，截至本周一（１４日）的過去十個

交易日中，對沖基金於其中八日都在淨拋售中國股票，而且是多倉與空倉都在同時剝離，是自過

去５年最劇烈的行動之一，今次中國股市淨拋售潮也是去年１０月以來最大。高盛又表示，所有

類型的中國股票都遭到拋售，但Ａ股面臨的拋售最嚴重，佔拋售總量的６０％。

摩根大通經濟學家發報告，將中國今年的經濟增長預期從５％下調至４﹒８％，認為房產市

場將對經濟構成愈來愈大的拖累，而中國停止發布青年失業率數據的消息令人不安；巴克萊經濟

學家亦將中國今年的經濟增長預期從４﹒９％下調至４﹒５％，指出中國消費、房地產、出口和

信貸數據普遍令人失望，且缺乏切實有效的財政和消費刺激措施，巴克萊預計人民銀行即將降準

２５個基點，然後在第四季和２０２４年第一季再降息１０個基點，並於明年第一季再降準２５

個基點。



＊美股亦跌，港股兩個半月低＊



隔晚美股三大指數齊跌，美國７月零售數據好過預期，引發市場對聯儲局可能更長時間內保

持較高利率的擔憂，加上評級機構惠譽警告，或下調部分美國大型銀行評級，銀行股受壓。道指

跌穿３５０００關，收跌３６１點。

港股向下，恒生指數收報１８３２９，跌２５１點或跌１﹒４％，連跌四日，盤中低見

１８３０４點創下兩個半月新低，全日主板成交超過９４９億元。



＊許老闆「技術性離婚」惹禍，恒大汽車大跌＊



恒大集團（０３３３３）創辦人、董事局主席許家印據指已經離婚。恒大１４日晚間公布的

一系列公告，除了披露恒大汽車（００７０８）獲得外部投資備受市場關注之外，對於許家印妻

子丁玉梅的表述亦成為輿論焦點。相關公告顯示，丁玉梅被稱為「獨立於本公司及其關聯人士的

第三方」，並未如此前一樣被列為「許太太」。坊間傳出「許家印離婚」，並被質疑此舉或為「

技術性離婚」，丁玉梅可藉此在財務上與許家印分割，規避債務等問題。恒大方面就傳出回應指

：「不清楚，沒有消息。」

而內媒引述權威法律人士指出，在中國法律規定中，即使離婚，在婚內產生的共同債務依然

需要共同償還，離婚並不能將個人債務與夫妻共同債務相隔離。綜合有關情況和公告的描述，該

法律人士分析稱，許家印與丁玉梅兩人之間可能已經達成了某項協議，在法律上進行分割，不再

作為關聯方存在，但因為關聯人士的定義範圍比夫妻要大，所以並不能判定許家印與丁玉梅已經

離婚。

連升兩日的恒大汽車今日大跌１６％，同系的恒大物業（０６６６６）亦跌２﹒８％。



＊煤氣創九個月低，放榜後遭大行看淡＊



中華煤氣（００００３）截至６月底止中期純利３６﹒１４億元，按年升９％，每股基本盈

利１９﹒４仙，續派中期息１２仙，按年持平。期內營業額２９１﹒７８億元，按年跌１﹒８％

。不過花旗發表報告指，中華煤氣上半年純利略遜預期，而且內地經濟復甦步伐較預期慢，加上

人民幣兌港元貶值達７％，更預計中華煤氣未來不會恢復派紅股或增加派息，重申「沽售」評級

，目標價從６元下調至５﹒５元；滙證認為中華煤氣上半年業績符合預期，但估值欠吸引力，維

持公司「持有」評級，但同樣將中華煤氣目標價由７﹒１元降至６﹒９元。

中華煤氣全日股價跌３﹒４％報６元，創逾九個月低，成交約２﹒１６億元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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