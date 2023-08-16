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AH股新聞

16/08/2023 11:22

《Ａ股焦點》三大電訊商領跌，中移動Ａ跌逾２％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》三大電訊商Ａ股今早走低領跌，中國移動
（滬：６００９４１）跌２﹒４％，中國聯通（滬：６０００５０）跌２﹒１％，中國電信
（滬：６０１７２８）跌１﹒９％。（ｅｙ）

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