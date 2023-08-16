《經濟通通訊社１６日專訊》三大電訊商Ａ股今早走低領跌，中國移動
（滬：６００９４１）跌２﹒４％，中國聯通（滬：６０００５０）跌２﹒１％，中國電信
（滬：６０１７２８）跌１﹒９％。（ｅｙ）
銀行定存息率突破5厘！即刻上etnet格出最佳定存息率！► 了解詳情
16/08/2023 11:22
《Ａ股焦點》三大電訊商領跌，中移動Ａ跌逾２％
《經濟通通訊社１６日專訊》三大電訊商Ａ股今早走低領跌，中國移動
（滬：６００９４１）跌２﹒４％，中國聯通（滬：６０００５０）跌２﹒１％，中國電信
（滬：６０１７２８）跌１﹒９％。（ｅｙ）
銀行定存息率突破5厘！即刻上etnet格出最佳定存息率！► 了解詳情
上一篇新聞︰16/08/2023 11:22 《中國房產》測算：７月７０城樓價環比跌０﹒２％，年內首降
下一篇新聞︰16/08/2023 11:13 《中國要聞》無錫海底撈試點推出洗頭髮服務，每２００撈幣洗一次
16/08/2023 10:57 《Ａ股焦點》視覺中國挫２％，誤告照片拍攝師侵權索賠８萬元
16/08/2023 10:47 《Ａ股焦點》萬科Ａ升１％，北京５億註冊成立地產開發新公司
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰