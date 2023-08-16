《經濟通通訊社１６日專訊》據報中國當局正在考慮下調Ａ股股票交易印花稅稅率，期望提

振股市信心。對此，招商證券分析師林喜鵬表示，全球主要證券交易市場都趨於取消印花稅。《

中華人民共和國印花稅法》正式頒布後，證券交易印花稅為正式稅種，其調整需由國務院決定，

並報全國人民代表大會常務委員會備案。目前中國徵收印花稅稅率目前已是歷史最低，且相對其

他徵收印花稅的國家而言亦是最低。

東吳證券首席策略分析師陳剛表示，調降印花稅可以在一定程度上表明管理層態度，振奮市

場信息，但其僅能使股市短期止跌，帶來日度或周度級別的回漲，無法從根本上改變Ａ股走勢。

行情的持續性仍取決於後續產業周期走向、經濟復甦力度及資本市場改革等其他政策端能否發力

。另外，印花稅法實行後，該項市場調控工具的「運用成本」有所加大，或較難成為及時的提振

措施。



＊降低甚至取消印花稅，有助Ａ股參與全球競爭＊



銀河證券宏觀經濟分析師高明表示，中國的證券交易印花稅自２０００年以來共有４次下調

，這４次上證綜指成交量分別在當周最高上升７１％、９８％、１１４％、１３９％。主要原因

是印花稅下調有助於降低投資者成本，從而有利於提升市場成交規模。從國際比較來看，美國、

日本、德國、英國等都已經取消印花稅。因此降低甚至取消證券交易印花稅也有助於Ａ股參與全

球競爭。（ｌｃ）

