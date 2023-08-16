《經濟通通訊社１６日專訊》高盛發布報告指，由於對中國房地產行業以及一系列疲軟經濟

數據的擔憂加劇，全球對沖基金正在大舉拋售中國股票，截至本周一（１４日）的過去十個交易

日中，對沖基金於其中八日都在淨拋售中國股票，而且是多倉與空倉都在同時剝離，是自過去５

年最劇烈的行動之一，今次中國股市淨拋售潮也是去年１０月以來最大。高盛又表示，所有類型

的中國股票都遭到拋售，但Ａ股面臨的拋售最嚴重，佔拋售總量的６０％。（ｅｙ）

