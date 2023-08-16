《經濟通通訊社１６日專訊》據《路透》引述知情人士指，中證監於上個月的一次閉門會議

上對國內律師事務所作出要求，不要在ＩＰＯ招股書上提及對中國政策或其商業和法律環境的負

面描述，否則有關公司的上市計劃將不獲批准，這個要求還適用於港股上市申請。

報道指，根據當局的要求，律師行對公司ＩＰＯ招股書的多處作出修改：不提「新冠病毒封

鎖措施」，改提「新冠病毒大流行」；不提「外匯管制」，改提「外匯管理」；對於中國監管因

素，律師不可以稱「政府和其他地方當局可以任意或在不事先通知的情況下改變規則」，只可以

說「中國的政策和法規可能會不時的修改或調整」；另外，律師不可以說「在中國執行仲裁裁決

很困難」，而只能說「中國的司法制度與其他司法管轄區不同」。

當局的最新指導意見，是來自內地於３月份生效的一份新上市規則，新規規定禁止對中國法

律、政策、商業環境、及司法制度進行任何「歪曲或曲解」。



＊港上市規則刪除中國風險章節，國際組織反對＊



港交所於７月２１日發表諮詢總結，在最新修訂的上市規則中刪除了有關中國政策及其商業

和法律環境風險的章節，有關改動於本月生效。有香港財經界自媒體於上周報道指，這個不尋常

決定在諮詢時收到約２９％的反對意見，反對者包括亞洲證券業與金融市場協會的資產管理部、

香港投資基金工會、亞洲公司治理協會、貝萊德等，甚至連香港律師會亦認為不應全面刪除有關

章節。

至於中國企業到海外上市，也可能受到指導意見所影響，因為中資企業到海外上市需要經過

中證監批准。業界擔心中國當局的規定可能引致美國證券交易委員會的質詢。美國共和黨籍參議

員魯比奧呼籲美國證交會主席對此採取行動。（ｅｙ）（ｚｚ）

