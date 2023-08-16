《經濟通通訊社１６日專訊》中國７月經濟數據欠佳，拖累人民幣走勢，離岸人民幣兌美元

大跌，曾破７﹒３３。在岸人民幣（ＣＮＹ）昨（１５日）收報７﹒２８６８，較上個交易日４

時３０分收盤價跌３３１點子，四連跌，創２０２２年１１月３日以來逾九個月新低，夜盤收盤

跌幅稍收窄至跌３１９點，報７﹒２８９９。

國家外匯管理局新聞發言人王春英表示，全球主要經濟體緊縮貨幣政策接近尾聲，相關外溢

影響將有所緩和。中國經濟長期向好的基本面沒有改變，隨著政策組合拳效果不斷顯現，中國經

濟將持續恢復向好；同時，中國國際收支結構更加穩健，市場主體理性程度持續提升，宏觀審慎

調節工具不斷完善，外匯市場穩健運行的基礎依然堅實。



＊７月銀行結售匯小幅逆差，王春英：境內外匯供求基本平衡＊



中國７月銀行結匯１６７７億元（美元．下同），售匯１８２５億元，結售匯逆差１４８億

元；銀行代客涉外收付款逆差１１５億元。

王春英指出，７月份，人民幣兌美元匯率企穩回升。在此情況下，市場主體「逢低購匯」有

所增多，屬於正常的理性交易，再加上對外分紅派息進入季節性高峰，使得當月銀行結售匯呈現

小幅逆差。綜合考慮其他供求因素，境內外匯供求保持基本平衡。

主要渠道跨境資金流動總體穩健。一是貨物貿易仍是跨境資金流入的基礎性來源。７月份，

貨物貿易項下跨境資金淨流入規模維持較高水平，高於上半年月均值。二是境外資本流入態勢逐

步向好。外商來華直接投資跨境資金淨流入回升，７月份淨流入規模為近一年來次高值；來華證

券投資跨境資金保持淨流入，外資總體淨買入境內股票和債券。三是境內主體有序開展對外投資

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