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AH股新聞

16/08/2023 09:26

《Ａ股行情》滬指低開０﹒４％，大行料中國今年難達５％增長目標

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國７月各項經濟數據均差於預期，盡管當局稱數據波動屬正
常現象，但已引發一定的信心危機，多家外資大行均下調中國今年經濟增長預測，甚至低於官方
定下的增長５％目標。人行今日繼續大額放水，滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低
開０﹒３６％，報３１６４﹒７點，深成指低開０﹒３７％，創業板指低開０﹒４％，券商股走
低，燃氣股造好。
　　人民銀行進行２９９０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放２９７０億元。本
周一至今已累投放４９９０億元。
　　摩根大通經濟學家發報告，將中國今年的經濟增長預期從５％下調至４﹒８％，認為房產市
場將對經濟構成越來越大的拖累，而中國停止發布青年失業率數據的消息令人不安；巴克萊經濟
學家亦將中國今年的經濟增長預期從４﹒９％下調至４﹒５％，指出中國消費、房地產、出口和
信貸數據普遍令人失望，且缺乏切實有效的財政和消費刺激措施，巴克萊預計人民銀行即將降準
２５個基點，然後在第四季和２０２４年第一季再降息１０個基點，並於明年第一季再降準２５
個基點。
　　中共中央黨校下轄的機關報《學習時報》刊登文章，稱不增長或低增長才是中國應防範的最
大風險，盡管中國確實存在地方債的結構問題，但財政方面仍可以釋放一定的政策空間，而不會
出現大的債務風險。文章又指拿出真金白銀支持居民消費是認知誤區，認為直接發放現金能起到
一定作用但成本太大。
　　據報中國當局正在考慮下調Ａ股股票交易印花稅稅率，期望提振股市信心。東吳證券首席策
略分析師陳剛表示，調降印花稅可以在一定程度上表明管理層態度，振奮市場信息，但只能使股
市短期止跌，帶來日度或周度級別的回漲，無法從根本上改變Ａ股走勢。（ｅｙ）

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