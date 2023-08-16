《經濟通通訊社１６日專訊》中國７月各項經濟數據均差於預期，盡管當局稱數據波動屬正

常現象，但已引發一定的信心危機，多家外資大行均下調中國今年經濟增長預測，甚至低於官方

定下的增長５％目標。人行今日繼續大額放水，滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低

開０﹒３６％，報３１６４﹒７點，深成指低開０﹒３７％，創業板指低開０﹒４％，券商股走

低，燃氣股造好。

人民銀行進行２９９０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放２９７０億元。本

周一至今已累投放４９９０億元。

摩根大通經濟學家發報告，將中國今年的經濟增長預期從５％下調至４﹒８％，認為房產市

場將對經濟構成越來越大的拖累，而中國停止發布青年失業率數據的消息令人不安；巴克萊經濟

學家亦將中國今年的經濟增長預期從４﹒９％下調至４﹒５％，指出中國消費、房地產、出口和

信貸數據普遍令人失望，且缺乏切實有效的財政和消費刺激措施，巴克萊預計人民銀行即將降準

２５個基點，然後在第四季和２０２４年第一季再降息１０個基點，並於明年第一季再降準２５

個基點。

中共中央黨校下轄的機關報《學習時報》刊登文章，稱不增長或低增長才是中國應防範的最

大風險，盡管中國確實存在地方債的結構問題，但財政方面仍可以釋放一定的政策空間，而不會

出現大的債務風險。文章又指拿出真金白銀支持居民消費是認知誤區，認為直接發放現金能起到

一定作用但成本太大。

據報中國當局正在考慮下調Ａ股股票交易印花稅稅率，期望提振股市信心。東吳證券首席策

略分析師陳剛表示，調降印花稅可以在一定程度上表明管理層態度，振奮市場信息，但只能使股

市短期止跌，帶來日度或周度級別的回漲，無法從根本上改變Ａ股走勢。（ｅｙ）

