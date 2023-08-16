《經濟通通訊社１６日專訊》７月各項經濟數據均差於預期，盡管當局稱數據波動屬正常現

象，但已引發一定的信心危機，多家外資大行均下調中國今年經濟增長預測，甚至低於官方定下

的增長５％目標。人行繼續大額放水，今日進行２９９０億元（人民幣．下同）逆回購，淨投放

２９７０億元，規模創２月份以來最大。本周一至今人行已累投放４９９０億元。

在權重板塊穩盤下，滬深股市仍低走，滬綜指半日跌０﹒２５％，報３１６８﹒３２，深成

指跌０﹒２２％，創業板指軟０﹒０２％。兩市半日成交４４３２億元，較上日同時段成交增加

３﹒６％，陸股通淨流出超過３７億元。

摩根大通經濟學家發報告，將中國今年的經濟增長預期從５％下調至４﹒８％，認為房產市

場將對經濟構成越來越大的拖累，而中國停止發布青年失業率數據的消息令人不安；巴克萊經濟

學家亦將中國今年的經濟增長預期從４﹒９％下調至４﹒５％，指出中國消費、房地產、出口和

信貸數據普遍令人失望，且缺乏切實有效的財政和消費刺激措施，巴克萊預計人民銀行即將降準

２５個基點，然後在第四季和２０２４年第一季再降息１０個基點，並於明年第一季再降準２５

個基點。

另據內媒《２１世紀經濟報道》引述某省財政廳債務處負責人消息指，中國當局此前圍繞防

範化解地方債風險召開吹風會，明確會動用債務限額空間來化解存量債務，具體額度和細則還沒

有明確。



＊新樓價格環比首跌，地產股仍漲＊



地產股盤中突漲，金地集團（滬：６００３８３）漲５﹒１％，城建發展

（滬：６００２６６）升４﹒９％，新城控股（滬：６０１１５５）升３﹒６％，保利發展

（滬：６０００４８）升３﹒４％，萬科Ａ（深：０００００２）升２﹒９％，招商蛇口

（深：００１９７９）走高２﹒３％。

國家統計局今日公布７月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據國家統

計局公布的數據測算，７月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降０﹒１％，環比下降

０﹒２％，為今年來首次環比下降，上個月同環比均持平。



＊油價受累經濟，油股領跌＊



中國最新公布的經濟「三駕馬車」增速均差過預期，加劇市場對中國經濟的擔憂，累及石油

需求，國際油價跌至接近兩周低點，紐約期油跌１﹒８％至每桶８０﹒９９美元，布蘭特期油跌

１﹒５％至每桶８４﹒８９美元。

油股早段領跌，中國石油（滬：６０１８５７）挫２﹒６％，中國石化

（滬：６０００２８）跌１﹒１％，中國海油（滬：６００９３８）跌０﹒９％；中海油服

（滬：６０１８０８）挫２％，海油工程（滬：６００５８３）跌１﹒５％，中油工程

（滬：６００３３９）跌１％。（ｅｙ）



