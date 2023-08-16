《經濟通通訊社１６日專訊》對於中國經濟而言，這兩個星期只能用驚濤駭浪來形容，經濟

數據全面遜色，青年失業率因統計技術原因暫停公布，加上碧桂園（０２００７）債務風險爆發

，以及具央企背景的中融信託出現理財產品逾期，種種問題夾擊下，人行即使大額投放流動性及

啟動政策降息，亦無力挽救市場情緒。滬綜指今日在地產、券商股拉升下，大部分時間勉強維持

小幅下跌，惟尾盤見破功，受科技股捱沽影響，滬綜指全日跌０﹒８２％，報３１５０﹒１３，

連續第四日下跌；深成指挫０﹒９４％，創業板指則跌０﹒７３％。

兩市全日成交７０４２億元（人民幣．下同），按日表現相若，北上資金通過陸股通淨流出

４６﹒３９億元，連續第八日淨流出，累計淨流出４４６﹒７５億元。

高盛發布報告指，全球對沖基金正在大舉拋售中國股票，截至本周一（１４日）的過去十個

交易日中，對沖基金於其中八日都在淨拋售中國股票，而且是多倉與空倉都在同時剝離，是自過

去５年最劇烈的行動之一，今次中國股市淨拋售潮也是去年１０月以來最大。高盛又表示，所有

類型的中國股票都遭到拋售，但Ａ股面臨的拋售最嚴重，佔拋售總量的６０％。

摩根大通經濟學家發報告，將中國今年的經濟增長預期從５％下調至４﹒８％，認為房產市

場將對經濟構成愈來愈大的拖累，而中國停止發布青年失業率數據的消息令人不安；巴克萊經濟

學家亦將中國今年的經濟增長預期從４﹒９％下調至４﹒５％，指出中國消費、房地產、出口和

信貸數據普遍令人失望，且缺乏切實有效的財政和消費刺激措施，巴克萊預計人民銀行即將降準

２５個基點，然後在第四季和２０２４年第一季再降息１０個基點，並於明年第一季再降準２５

個基點。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８１８﹒３３ －０﹒７３

上證綜合指數 ３１５０﹒１３ －０﹒８２ ３０３６﹒１１

上證Ａ股指數 ３３０２﹒４６ －０﹒８２

深證成份指數 １０５７９﹒５６ －０﹒９４ ４００６﹒２２

深圳創業板指數 ２１３２﹒９７ －０﹒７３

上證Ｂ股指數 ２６３﹒５２ －１﹒７３ １﹒５０

深證Ｂ股指數 １１６８﹒６０ －０﹒６３ ０﹒３８

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