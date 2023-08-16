《經濟通通訊社１６日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，北京永順皓騰房地產開發有限公司近日成
立，法定代表人為王喆，註冊資本５億元人民幣，經營範圍含房地產開發經營、非居住房地產租
賃、停車場服務、物業管理。
股權全景穿透圖顯示，該公司由北京萬科企業有限公司全資持股，後者由萬科Ａ
（深：０００００２）和深圳市萬科財務顧問有限公司共同持股。
萬科Ａ現升１﹒３％，報１４﹒４７元人民幣。（ｓｌ）
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16/08/2023 10:47
《Ａ股焦點》萬科Ａ升１％，北京５億註冊成立地產開發新公司
《經濟通通訊社１６日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，北京永順皓騰房地產開發有限公司近日成
立，法定代表人為王喆，註冊資本５億元人民幣，經營範圍含房地產開發經營、非居住房地產租
賃、停車場服務、物業管理。
股權全景穿透圖顯示，該公司由北京萬科企業有限公司全資持股，後者由萬科Ａ
（深：０００００２）和深圳市萬科財務顧問有限公司共同持股。
萬科Ａ現升１﹒３％，報１４﹒４７元人民幣。（ｓｌ）
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