《經濟通通訊社１６日專訊》中共中央黨校下轄的機關報《學習時報》在今日第二版刊登文

章，稱要進一步提升擴大內需的效果，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，就需要釐清

八個認知誤區，優化擴大內需的思路和措施。

文章評點的其中一個「認知誤區」，是有關「財政壓力大，擴大內需沒有政策空間」的觀點

。文章指，中國一些地方確實存在地方債的結構問題，但並不構成經濟的主要矛盾和問題，不增

長或低增長是中國應防範的最大風險。從實踐層面，通過財政政策和資源優化組合，盤活資產，

以及制定實施一攬子化債方案，可以釋放一定的政策空間。從理論層面，只要債務資金能夠使經

濟恢復或提升潛在增長水平，財源基礎得以增強，就不會出現大的債務風險。



＊文章稱全民派錢傷財又低效＊



有人指出中國當局應拿出真金白銀支持居民消費，但文章認為這也是其中一個「認知誤區」

。文章指出，直接發放現金能起到一定作用但成本太大，假如每人發１０００元（人民幣．下同

）現金，則需要約１﹒４萬億元，形成巨大財政負擔，且居民的消費習慣、消費結構和消費意願

也制約了其效果。

文章亦為中國一向以來大力發展基建的措施護航，稱「基礎設施過剩浪費」是「認知誤區」

，基建投資不僅以總需求的擴張產生經濟聯動效應，有利於穩定經濟運行，而且可以提升宏觀經

濟效率和改善民生，有效支撐高質量發展，總體上不存在基建建設過度的問題；文章又指，政府

投資擠出私人投資也是另一個「認知誤區」，在社會投資動力不足、意願不強的情況下，政府投

資能夠彌補企業投資不足而形成的需求缺口，同時間接提高社會資本的投資回報率，產生引致效

應，吸引社會投資，擴大社會總需求。（ｅｙ）

