《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布７月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情

況。國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀數據指出，７月７０個大中城市商品住宅銷售價格

上漲城市個數減少，各線城市商品住宅銷售價格環比持平或下降、同比有漲有降。



＊二三線城市新樓及一二線二手樓價環比跌幅擴大＊



７月７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市分別有２０個和６

個，比上月分別減少１１個和１個。

從新建商品住宅看，７月一線城市新建商品住宅銷售價格環比連續兩月持平，其中北京和上

海環比分別上漲０﹒４％和０﹒２％，廣州和深圳環比分別下降０﹒２％和０﹒６％；二線城市

新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為下降０﹒２％；三線城市新建商品住宅銷售價格環比

下降０﹒３％，降幅比上月擴大０﹒２個百分點。

從二手住宅看，７月一線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒８％，降幅比上月擴大０﹒１

個百分點；二線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒５％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點；三

線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒４％，降幅與上月相同。



＊一二線新樓價漲幅回落，三線新樓及一二三線二手樓價跌幅擴＊



７月７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比上漲城市分別有２６個和５

個，比上月均減少１個。

７月一、二線城市新建商品住宅銷售價格同比分別上漲１％和０﹒２％，漲幅比上月均回落

０﹒３個百分點；三線城市新建商品住宅銷售價格同比下降１﹒５％，降幅比上月擴大０﹒１個

百分點。７月一、二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降１﹒４％、２﹒７％和３﹒５％

，降幅比上月分別擴大１、０﹒３和０﹒１個百分點。（ｓｌ）

