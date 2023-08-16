《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布７月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情
況。國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀數據指出，７月７０個大中城市商品住宅銷售價格
上漲城市個數減少，各線城市商品住宅銷售價格環比持平或下降、同比有漲有降。
＊二三線城市新樓及一二線二手樓價環比跌幅擴大＊
７月７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市分別有２０個和６
個，比上月分別減少１１個和１個。
從新建商品住宅看，７月一線城市新建商品住宅銷售價格環比連續兩月持平，其中北京和上
海環比分別上漲０﹒４％和０﹒２％，廣州和深圳環比分別下降０﹒２％和０﹒６％；二線城市
新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為下降０﹒２％；三線城市新建商品住宅銷售價格環比
下降０﹒３％，降幅比上月擴大０﹒２個百分點。
從二手住宅看，７月一線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒８％，降幅比上月擴大０﹒１
個百分點；二線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒５％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點；三
線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒４％，降幅與上月相同。
＊一二線新樓價漲幅回落，三線新樓及一二三線二手樓價跌幅擴＊
７月７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比上漲城市分別有２６個和５
個，比上月均減少１個。
７月一、二線城市新建商品住宅銷售價格同比分別上漲１％和０﹒２％，漲幅比上月均回落
０﹒３個百分點；三線城市新建商品住宅銷售價格同比下降１﹒５％，降幅比上月擴大０﹒１個
百分點。７月一、二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降１﹒４％、２﹒７％和３﹒５％
，降幅比上月分別擴大１、０﹒３和０﹒１個百分點。（ｓｌ）
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