《經濟通通訊社１６日專訊》杭州市市場監督管理局近日回應網民關於取消網約車「一口價

」訂單的建議時表示，擬於８月中旬召開價格政策告誡會，將責令網約車平台取締「一口價」「

優惠價」等價格。有關取締計劃引起輿論廣泛關注。《浙江日報》最新引述杭州市市場監管局指

出，之前的回覆不嚴謹，造成誤解，杭州不會「一刀切」取締網約車「一口價」，要取締的是「

不合法、不合規」的「一口價」。

報道引述該局相關負責人稱，網約車運營價格實行市場調節價，需向交通主管部門備案；不

合法、不合規的「一口價」，主要是指網約車公司（平台）未向交通主管部門進行價格備案。

「一口價」是指乘客在網約車平台輸入出發地和目的地後，系統確定路線並結算出的固定價

格，無論乘坐時間長短，乘客都只需支付該價格。這一模式讓乘客享受優惠的同時，客觀上降低

了司機收入，因此頗受爭議。

報道並提到，為推動網約車公司（平台）合法、規範經營，杭州市市場監管、交通、公安等

部門昨日聯合召開全市網約出租車經營服務政策宣貫會，４３家在杭運營的網約車公司（平台）

參加。會議要求網約車公司（平台）根據規定全面自查自糾，對不合法、不合規問題立即整改，

同時合理確定運營價格，並按規定實行明碼標價，在公平有序競爭中保持經營策略、計價規則相

對平穩。相關計價規則需於８月３０日前向杭州市交通運輸局重新報備。（ｓｌ）

