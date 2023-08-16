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AH股新聞

16/08/2023 14:10

《汽車新勢力》特斯拉中國再減價，Ｍｏｄｅｌ　Ｓ現車低至７５萬

　　《經濟通通訊社１６日專訊》特斯拉中國再宣布減價，Ｍｏｄｅｌ　Ｓ現車最低減至８０萬
元（人民幣．下同）以下。特斯拉今日在微博宣布，Ｍｏｄｅｌ　Ｓ╱Ｘ現車可享５﹒４萬元至
７萬元不等的價格優惠，其中Ｍｏｄｅｌ　Ｓ雙電機全輪驅動版現車起售價降至７５﹒４９萬元
，Ｍｏｄｅｌ　Ｘ雙電機全輪驅動版現車降至８３﹒６９萬元，兩者原起售價分別為８０﹒８９
萬元及８９﹒８９萬元。Ｍｏｄｅｌ　Ｓ　Ｐｌａｉｄ三電機全輪驅動版起售價則由
１０２﹒８９萬元降至９５﹒８９萬元，Ｍｏｄｅｌ　Ｘ　Ｐｌａｉｄ三電機全輪驅動版由
１０５﹒８９萬元降至９８﹒９９萬元。
　　此外，通過好友引薦購買Ｍｏｄｅｌ　Ｓ╱Ｘ，購車人可享７０００元引薦獎勵，用作抵扣
車輛尾款，以及免費試用９０天增強版自動輔助駕駛功能；引薦人可享４﹒８萬分獎勵積分，可
兌換超級充電里程、ＴｅｓｌａＭｉｃ無線話筒等。Ｍｏｄｅｌ　Ｓ╱Ｘ買家還可享３年╱６年
免費超級充電服務、舊車完全自動駕駛能力（ＦＳＤ）限時轉移等權益。
　　特斯拉剛在兩天前宣布即日起下調Ｍｏｄｅｌ　Ｙ起售價至最低２９﹒９９萬元，並對
Ｍｏｄｅｌ　３現車推出８０００元限時保險補貼。（ｓｌ）

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