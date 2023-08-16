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AH股新聞

16/08/2023 17:36

《擴大消費》內地銀行推消費貸優惠變相降息，利率低見３％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家發改委上月底在《關於恢復和擴大消費的措施》中提出，
在加強徵信體系建設的基礎上，合理優化小額消費信貸和信用卡利率、還款期限、授信額度。有
內媒指出，８月以來，多家銀行積極響應，推出消費貸利率優惠活動，包括直接降低利率，發放
利率優惠券、折扣券等，吸引客戶購買個人消費貸產品。目前消費貸的利率主要介乎３﹒３％－
３﹒８％之間，個別銀行最低３％；貸款額度大多為２０萬元（人民幣．下同），個別銀行３０
萬元。
　　其中浦發銀行（滬：６０００００）「浦閃貸」在８月１日至３１日期間，每周二面向合資
格客戶發放１００張一年期３％的利率優惠券，先到先得，活動期間每人限領１張。建設銀行
（００９３９）（滬：６０１９３９）針對優質客戶推出年化利率最低可至３﹒５％的貸款產品
，參與申請的客戶還有機會獲得話費、紅包等禮品。民生銀行（０１９８８）
（滬：６０００１６）則推出「民生民易貸」產品，優惠後的年化利率為３﹒６８％。紫金農商
銀行針對南京市２３－６０周歲市民推出「紫金ｅ貸」消費貸利率優惠，貸款額度最高為３０萬
元，年化利率（單利）低至３﹒７８％。
　　融３６０數字科技研究院監測數據顯示，７月全國性銀行的消費貸平均利率水平為
３﹒５７％。多家國有行和股份行，包括部分在個人消費貸領域較為活躍的城商行，消費貸最低
利率都可以做到１年期ＬＰＲ（貸款市場報價利率，７月為３﹒５５％）以下。市場並認為，隨
著進一步「降息」，消費貸的利率可能會繼續下滑。（ｓｌ）

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