《經濟通通訊社１６日專訊》內地青年失業率高企，保就業壓力大增。廣東省政府今日發布

關於優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知，其中提出以補貼鼓勵吸納青年就業，對

於２０２３年１月１日後招用畢業年度及離校兩年內未就業高校畢業生、登記失業的１６－２４

歲青年，簽訂勞動合同並為其繳納失業、工傷、職工養老保險費一個月以上的企業，按每招用１

人１０００元（人民幣．下同）的標準，給予一筆過吸納就業補貼或擴崗補助，政策實施期限截

至２０２３年１２月３１日。



＊赴粵東粵西粵北就業最高獲１萬元補貼＊



此外，通知提出，將高校畢業生基層崗位補貼和基層就業補貼整合為粵東粵西粵北地區就業

補貼，對到粵東粵西粵北地區用人單位就業（入編機關事業單位的除外），且簽訂一年以上勞動

合同並按規定繳納６個月以上社會保險費的畢業兩年內普通高等學校、職業學校、技工院校畢業

生，給予一定補貼，其中博士每人１萬元，碩士每人７０００元，其他每人５０００元。

通知並提出，對靈活就業並按規定參加企業職工養老保險、職工醫療保險的畢業兩年內高校

畢業生、就業困難人員，按每人每月３００元標準給予社會保險補貼，有條件的地市可適當提高

，但不得超過本人實際繳費額的三分之二。支持國有企業擴大招聘規模，全省國有企業新招用高

校畢業生規模不低於去年等。（ｓｌ）

