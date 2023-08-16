《經濟通通訊社１６日專訊》寧德時代（深：３００７５０）發布新產品神行超充電池，計
劃於２０２３年底量產，２０２４年第一季上市。
神行超充電池為全球首款磷酸鐵鋰４Ｃ超級充電池，可實充電１０分鐘、續航增加４００公
里，最高續航超過７００公里，攝氏零下１０度環境下依然能實現３０分鐘充至８０％。搭載神
行超充電池的車型也能夠有接近燃油車的補能效率。寧德時代首席科學家吳凱表示，新產品面向
大眾市場，解決了電車補能難題。（ｓｌ）
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16/08/2023 16:08
《汽車新勢力》寧德時代發布神行超充電池，充十分鐘續航四百公里
《經濟通通訊社１６日專訊》寧德時代（深：３００７５０）發布新產品神行超充電池，計
劃於２０２３年底量產，２０２４年第一季上市。
神行超充電池為全球首款磷酸鐵鋰４Ｃ超級充電池，可實充電１０分鐘、續航增加４００公
里，最高續航超過７００公里，攝氏零下１０度環境下依然能實現３０分鐘充至８０％。搭載神
行超充電池的車型也能夠有接近燃油車的補能效率。寧德時代首席科學家吳凱表示，新產品面向
大眾市場，解決了電車補能難題。（ｓｌ）
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