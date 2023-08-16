  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

16/08/2023 16:08

《汽車新勢力》寧德時代發布神行超充電池，充十分鐘續航四百公里

　　《經濟通通訊社１６日專訊》寧德時代（深：３００７５０）發布新產品神行超充電池，計
劃於２０２３年底量產，２０２４年第一季上市。
　　神行超充電池為全球首款磷酸鐵鋰４Ｃ超級充電池，可實充電１０分鐘、續航增加４００公
里，最高續航超過７００公里，攝氏零下１０度環境下依然能實現３０分鐘充至８０％。搭載神
行超充電池的車型也能夠有接近燃油車的補能效率。寧德時代首席科學家吳凱表示，新產品面向
大眾市場，解決了電車補能難題。（ｓｌ）

銀行定存息率突破5厘！即刻上etnet格出最佳定存息率！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金