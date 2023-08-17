《經濟通通訊社１７日專訊》近日世貿組織公布美國訴中方針對美鋼鋁２３２關稅措施的反

制措施世貿爭端案專家組報告，認定中國對美國部分鋼鐵與鋁製品加徵的額外關稅違反其對世貿

組織的義務。中國商務部條約法律司負責人表示，注意到相關報告，正在對專家組報告內容進行

研究，並將按照世貿組織規則做好本案後續工作。不過商務部亦同時要求美方立即取消違反世貿

規則的鋼鋁２３２措施，並指本案問題根源在於美方的單邊主義和保護主義行徑，中方採取反制

措施是維護自身合法權益的正當之舉。

美國前總統特朗普在任內對中國發起貿易戰，於２０１８年３月對中國鋼鐵和鋁製品分別徵

收２５％和１０％的進口關稅，中國對美國的做法提出異議，並對美國的部分鋼鐵和鋁製品徵收

關稅作為反制措施。

美國對中國鋼鋁產品徵收關稅的舉措，亦被世貿組織裁決違反規則，美國就此提出上訴，但

在事實上世貿組織的上訴機構已經停擺多年，意味著其已經無法有效地解決國際貿易爭端。

美國貿易代表辦公室則發聲明，指世貿組織專家組報告正確地駁回中國的觀點，並認可美國

的２３２條款是保障措施，而中國一邊在世貿組織起訴美國，另一邊單方面用關稅進行報復，這

種處理爭端的決定反映了中國的虛偽。美方又強調，中國拒絕糾正其嚴重且持續的鋼鋁非市場產

能過剩問題，引發全球危機，才導致美國執行２３２條款。（ｅｙ）

