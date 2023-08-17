《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院總理李強１６日主持召開國務院第

二次全體會議，對做好下一步工作進行再部署、再推進，確保完成全年目標任務，扎實推動高質

量發展。李強強調，要著力擴大國內需求，繼續拓展擴消費、促投資政策空間，提振大宗消費，

調動民間投資積極性，扎實做好重大項目前期研究和儲備。

李強指出，要精準有力實施宏觀調控，強化各類政策協調配合，在攻堅克難中不斷推動經濟

運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，在固本培元中加快

塑造高質量發展新優勢。



＊推動外貿穩規模優結構，更大力度吸引和利用外資＊



李強強調，要著力構建現代化產業體系，加快用新技術新業態改造提升傳統產業，大力推進

戰略性新興產業集群發展，全面加快製造業數字化轉型步伐。要著力深化改革擴大開放，深入實

施新一輪國企改革深化提升行動，優化民營企業發展環境，推動外貿穩規模優結構，更大力度吸

引和利用外資。

要著力促進區域城鄉協調發展，深化落實主體功能區戰略，深入實施新型城鎮化戰略和鄉村

振興戰略，鞏固拓展脫貧攻堅成果。要著力防範化解重大風險，有力有序有效推進重點領域實質

性化險。要著力保障和改善民生，加大困難群眾社會救助兜底保障力度，多渠道促進就業增收。

要著力強化防災減災救災和安全生產監管，切實做好災後恢復工作，深入開展安全生產風險隱患

排查整治，最大限度保障人民群眾生命財產安全。

李強強調，要大力提升行政效能，為完成各項任務提供有力保障。國務院各部門要強化全局

觀念，心懷「國之大者」，找准工作切入點，打開工作新局面。要主動跨前一步，加強協同配合

，圍繞「高效辦成一件事」合力攻堅，不斷增強群眾和企業的獲得感。

