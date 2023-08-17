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AH股新聞

17/08/2023 09:34

《駐京專電》世界機器人大會在京開幕，近６００款產品亮相

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》２２０２３世界機器人大會在北京開幕。
工信部副部長辛國斌出席開幕式並致辭。大會同期將舉辦２０２３世界機器人博覽會及世界機器
人大賽，匯聚展出全球約１６０家機器人企業和科研機構的近６００款技術和產品，其中６０款
新品首次亮相，四大機器人賽事參賽人數達萬餘名。
　　辛國斌表示，工信部將搶抓產業發展戰略機遇，加速構建開放共享合作生態，大力推動機器
人產業高質量發展，為推動經濟社會發展、創造美好生活提供有力支撐。堅持應用引領，深入推
進「機器人＋」應用行動，加快成熟場景普及推廣，鼓勵新興領域先行探索。堅持創新驅動，面
向行業應用需求，帶動一批高端整機、關鍵零部件和工藝軟件創新突破。
　　２０２２年機器人產業營業收入超過１７００億元人民幣，工業、服務、特種機器人產量快
速增長。品牌實力不斷增強，機器人領域專精特新「小巨人」企業達２７３家，１０家機器人企
業成長為製造業單項冠軍。市場應用加速拓展，２０２２年中國工業機器人裝機量佔全球比重超
過５０％，穩居全球第一大市場，製造業機器人密度達到每萬名工人３９２台，服務和特種機器
人在物流、醫療、建築等領域實現規模化應用。

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