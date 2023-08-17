《經濟通通訊社１７日專訊》達美航空宣布，將於今年晚些時候增加中美航班，上海浦東國

際機場至西雅圖和底特律的航班總量將增加至每周１０班。從１０月３０日開始，上海浦東至西

雅圖將增至每日１班，上海浦東至底特律將增至每周３班。

另外，２０２４年３月，達美航空將恢復每周４班的上海浦東至洛杉磯的航班，該航線從

２０２０年２月起暫停運營。（ｌｃ）

