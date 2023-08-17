《經濟通通訊社１７日專訊》達美航空宣布，將於今年晚些時候增加中美航班，上海浦東國
際機場至西雅圖和底特律的航班總量將增加至每周１０班。從１０月３０日開始，上海浦東至西
雅圖將增至每日１班，上海浦東至底特律將增至每周３班。
另外，２０２４年３月，達美航空將恢復每周４班的上海浦東至洛杉磯的航班，該航線從
２０２０年２月起暫停運營。（ｌｃ）
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17/08/2023 12:43
《中國要聞》達美航空將增飛中美航班，上海至洛杉磯航班明年恢復
《經濟通通訊社１７日專訊》達美航空宣布，將於今年晚些時候增加中美航班，上海浦東國
際機場至西雅圖和底特律的航班總量將增加至每周１０班。從１０月３０日開始，上海浦東至西
雅圖將增至每日１班，上海浦東至底特律將增至每周３班。
另外，２０２４年３月，達美航空將恢復每周４班的上海浦東至洛杉磯的航班，該航線從
２０２０年２月起暫停運營。（ｌｃ）
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