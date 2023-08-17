《經濟通通訊社１７日專訊》福耀玻璃（０３６０６）（滬：６００６６０）公布，截至
２０２３年６月３０日止中期純利２８﹒３６億元（人民幣．下同），按年升１９﹒１％；每股
基本盈利１﹒０９元，不派中期息。
期內收入１５０﹒３１億元，升１６﹒５％；毛利５０﹒１５億元，升１６﹒４％。
（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載
17/08/2023 18:13
《國企紅籌》福耀玻璃中期純利升１９％至２８﹒４億人幣，不派息
《經濟通通訊社１７日專訊》福耀玻璃（０３６０６）（滬：６００６６０）公布，截至
２０２３年６月３０日止中期純利２８﹒３６億元（人民幣．下同），按年升１９﹒１％；每股
基本盈利１﹒０９元，不派中期息。
期內收入１５０﹒３１億元，升１６﹒５％；毛利５０﹒１５億元，升１６﹒４％。
（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載
上一篇新聞︰17/08/2023 18:19 《央行動態》人行：統籌協調金融支持地方債務風險化解工作
下一篇新聞︰17/08/2023 18:11 《央行動態》人行：必要時糾偏單邊行為，堅決防範匯率超調風險
17/08/2023 18:28 《國企紅籌》中石化油服子公司中標山東提升改造工程ＥＰＣ項目
17/08/2023 18:04 《央行動態》人行：保交樓貸款支持計劃延至明年５月末
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰