《經濟通通訊社１７日專訊》福耀玻璃（０３６０６）（滬：６００６６０）公布，截至

２０２３年６月３０日止中期純利２８﹒３６億元（人民幣．下同），按年升１９﹒１％；每股

基本盈利１﹒０９元，不派中期息。

期內收入１５０﹒３１億元，升１６﹒５％；毛利５０﹒１５億元，升１６﹒４％。

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