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AH股新聞

17/08/2023 18:13

《國企紅籌》福耀玻璃中期純利升１９％至２８﹒４億人幣，不派息

　　《經濟通通訊社１７日專訊》福耀玻璃（０３６０６）（滬：６００６６０）公布，截至
２０２３年６月３０日止中期純利２８﹒３６億元（人民幣．下同），按年升１９﹒１％；每股
基本盈利１﹒０９元，不派中期息。
　　期內收入１５０﹒３１億元，升１６﹒５％；毛利５０﹒１５億元，升１６﹒４％。
（ｈｐ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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