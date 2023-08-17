《經濟通通訊社１７日專訊》順豐房託（０２１９１）公布，順豐控股

（深：００２３５２）創辦人兼董事長王衞辭任房託管理人的非執行董事一職及不再擔任董事會

主席，自今年８月１８日起生效，以便騰出更多時間於順豐集團的物流業務上。

基金同時公布，房託管理人非執行董事、董事會轄下投資委員會主席及董事會轄下提名及薪

酬委員會成員何捷獲委任為董事會主席以代替王衞；此外，李菊花獲委任為房託管理人的非執行

董事，均自８月１８日起生效。（ａｃ）

