《經濟通通訊社１７日專訊》中石化油服（０１０３３）（滬：６００８７１）公布，近日
，公司全資子公司中石化石油工程建設中標山東省天然氣管道有限責任公司濟青管道（章丘－膠
州段）提升改造工程ＥＰＣ項目。該項目管道全長３１２公里，建設工期７９２天，中標金額約
為１５﹒３億元人民幣（含稅），約佔公司中國會計準則下２０２２年營業收入的２﹒１％。
（ｂｎ）
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17/08/2023 18:28
《國企紅籌》中石化油服子公司中標山東提升改造工程ＥＰＣ項目
《經濟通通訊社１７日專訊》中石化油服（０１０３３）（滬：６００８７１）公布，近日
，公司全資子公司中石化石油工程建設中標山東省天然氣管道有限責任公司濟青管道（章丘－膠
州段）提升改造工程ＥＰＣ項目。該項目管道全長３１２公里，建設工期７９２天，中標金額約
為１５﹒３億元人民幣（含稅），約佔公司中國會計準則下２０２２年營業收入的２﹒１％。
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