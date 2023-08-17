《經濟通通訊１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



全面註冊制實施半年，Ａ股市場生態優化

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

２月１７日，全面實行股票發行註冊制正式實施。半年來，股票發行審核註冊效率和發行定價市

場化程度進一步提高；資本市場精準高效支持科技創新功能強化，引導資金流向更具有增長潛力

的科技創新企業，雙創板塊成為ＩＰＯ主陣地；資本市場「看門人」責任壓得更實，市場生態持

續優化。



海關總署推出２３條改革舉措，促進綜合保稅區發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

海關總署昨日推出２３條改革舉措進一步促進綜合保稅區高質量發展。海關總署自貿區和特殊區

域發展司司長陳振衝在例行記者通報會上表示，隨著此次《方案》中的改革舉措陸續落地，將為

綜保區等特殊區域注入強勁發展新動能，推動再上新台階。



逆回購投放加量，流動性合理充裕有支撐

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

繼８月１５日人行超額續做ＭＬＦ（中期借貸便利）和加量投放逆回購後，８月１６日，人行繼

續加大逆回購投放力度，開展２９９０億元（人民幣．下同）逆回購操作。由於當日有２０億元

逆回購到期，公開市場實現淨投放２９７０億元。





《上海證券報》



多地數據要素市場發展駛入快車道

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近期，北京、貴州、上海等地相繼發布有關推進數據要素市場發展的地方政策，標誌著在中央「

數據二十條」引領下，中國數據要素市場發展將進入快車道。



上海國際再保險交易中心啟動在即

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

首批准予開業的７家保險公司的再保險運營中心正在陸續安排入駐位於上海臨港的上海國際再保

險交易中心，這意味著交易中心即將正式啟動運營。



葛小波：以更大力度推動中長期資金入市

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國聯證券董事長、總裁葛小波在接受採訪時表示，以更大力度推動中長期資金入市仍是資本市場

投資端改革的重中之重。





《證券時報》



確保完成全年目標任務，扎實推動高質量發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院總理李強１６日主持召開國務院第二次全體會議，全面落實黨中央決策部署，對做好下一

步工作進行再部署、再推進，確保完成全年目標任務，扎實推動高質量發展。



休眠帳戶激活的多了，交投活躍度也提升了

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

證券時報近日對證券公司營業部所做的調查顯示，多數營業網點７月以來有效開戶數、股基成交

額、客戶資產總額、兩融餘額、基金代銷金額等均較二季度末出現增長，增幅普遍不超過１０％

。個別大型營業部發力較猛，相關指標增逾３０％，甚至５０％以上，顯示出較高的人氣。



隱債化解宜先治標，重「紓困」方為上策

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

在中央政治局會議提出將「制定實施一攬子化債方案」後，如何統籌開展地方政府隱性債務風險

化解工作已成為近期討論的焦點。考慮到化債工作不可能畢其功於一役，且當下地方政府償債壓

力問題突出，通過治標為治本贏得時間，以時間換空間乃當務之急。（ｌｃ）

