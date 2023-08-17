《神州經脈》中融信託產品逾期疊加房地產債務問題引發市場恐慌，Ａ股金融板塊繼續下跌

，但今日（１７日）在軍工、機器人、汽車等板塊強力拉動下，滬綜指早段力保不失，午後更翻

盤，全日收升０﹒４３％，止步四連跌，報３１６３﹒７４點，深成指升０﹒６１％，創業板指

升０﹒６６％。逾５０００隻個股中有近３９００隻股份上升。

兩市全日成交７３９８億元，按日僅增５﹒１％，陸股通連續第九日流出，追平２０１６年

底創下的歷史最長淨流出紀錄，累計淨流出４６１﹒９３億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日開盤即跌破７﹒３１關口，但未有進一步跌破

７﹒３２，並曾一度回升至７﹒２９水平，收報７﹒３１０３，較上個交易日４時３０分收盤價

跌１９９點子，六連跌，續創２０２２年１１月３日以來逾九個月新低，全日在７﹒２９７５至

７﹒３１８０之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒２０７６，較上個交易日跌９０點子

，五連跌，創７月６日以來六周新低。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 商務部發言人束珏婷表示，２０２３年１－７月，中國對外非金融類直接投資

５００９﹒４億元，同比增長１８﹒１％，折合７１９﹒３億美元，同比增長１０﹒６％。另據

報美國商務部長雷蒙多計劃於８月下旬訪華，束珏婷表示歡迎，指中美雙方正就訪問的有關安排

保持密切溝通。至於美國總統拜登簽署行政令設立對外投資審查機制，限制美國主體投資中國半

導體和微電子、量子信息技術和人工智能領域，束珏婷透露，商務部近日與企業座談，了解該行

政令對企業的實際影響，目前正就所了解的情況對該行政令進行全面評估，並將根據評估結果採

取必要的應對措施。



２﹒ 據《彭博》引述知情人士透露，萬億市值的中國民營資產管理巨頭中植企業集團，在旗下

多個財富管理公司接連爆雷後計劃債務重組，並已於７月底聘請畢馬威會計師事務所對其資產負

債表進行審計。消息指中植目前已經暫停兌付幾乎所有產品，不清楚公司是否有足夠的資產來彌

補缺口，而且重組過程可能很漫長。



３﹒ 中國上周公布第三批恢復出境團體遊的國家，但未有包括加拿大。中國駐渥太華大使館發

聲明指，加拿大一再炒作所謂的「中國干預」，當地猖獗與歧視性的反亞裔行徑和言論正在顯著

上升，中國政府高度重視保護海外中國公民的安全與合法權益，並期盼他們能在安全且友好的環

境中旅行，已將加拿大排除在目前批准的團體旅遊國家名單。



４﹒ 中國汽車流通協會發布２０２３年上半年全國汽車經銷商生存狀況調查報告，今年上半年

經銷商虧損的比例為５０﹒３％，盈利的比例為３５﹒２％，持平的比例為１４﹒５％，虧損面

處於近年的高位。在經銷商利潤結構中，新車銷售利潤佔比大幅下滑，由２０２２年底的

１９﹒７％大幅下滑至４﹒９％。此外，今年上半年完成半年度銷量目標的經銷商佔比為

２４﹒９％，共５６﹒９％經銷商完成八成以上任務指標。中汽協表示，２０２３年上半年汽車

市場仍處於恢復期，廠家過高的年度銷量目標導致汽車市場供需失衡，新車降價潮則使消費者持

幣觀望，抑制消費需求釋放。



５﹒ 繼摩通、巴克萊、瑞穗後，再有大行下調中國經濟增長預測。摩根士丹利發表報告，因房

地產市場下滑、地方政府財政壓力導致投資疲軟，下調今明兩年中國經濟增長預測，該行預計今

年中國ＧＤＰ增長４﹒７％，低於早先預測的５％，意味著預期中國將未能達成經濟增長目標，

至於明年增長預測也由４﹒５％下調至４﹒２％。



６﹒ 中央結算公司公布，截至７月末，境外機構持有銀行間市場債券３﹒２４萬億元，約佔銀

行間債券市場總托管量的２﹒５％。境外機構在中央結算公司托管債券總量２﹒８９萬億元。分

券種看，境外機構主要持有國債２﹒１０萬億元，佔比７２﹒８１％；持有政策性銀行債

７０７９億元，佔比２４﹒５％。另外，中國期貨業協會公布，今年上半年，中國期貨市場單邊

累計成交３９﹒５１億手和２６２﹒１３萬億元，同比分別增長２９﹒７１％和１﹒８０％，半

年累計成交量創歷史新高。



７﹒ 中國華融表示，今年上半年共收購中小銀行不良資產規模２３４億元，助力金融風險防範

化解。另中國東方資產管理股份有限公司表示，截至２０２３年６月末，累計收購中小金融機構

不良資產１４０７﹒１２億元，有效支持山東、廣西等地多家中小金融機構快速剝離不良資產。



８﹒ 內地展開近十年來最強力醫療反腐。官媒《中國新聞網》整理公開數據發現，Ａ股市場中

醫療保健類企業共有５０２家，剔除今年上市的５家，其餘４９７家醫療企業２０２２年花掉的

銷售費用為３２４８﹒９１億元，平均每家公司花費約６﹒５４億元，遠高於整Ａ股的平均銷售

費用率，當中近４０家的銷售費用佔營收比重超過５０％。此外，多家醫藥企業財報顯示，銷售

費用中佔比最高的是「市場推廣費及維護費」、「市場、學術推廣費及諮詢費」等類似項目。

（ｓｌ）

