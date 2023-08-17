《鍾之日記》８月１７日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中融信託產品逾期疊加房地產債務問題引發市場恐慌，最新消息指中融信託背後的民營資管

巨頭中植企業集團計劃重組並停止兌付所有產品，Ａ股金融板塊繼續下跌，但今日在軍工、機器

人、汽車等板塊強力拉動下，滬綜指早段力保不失，午後更翻盤，全日收升０﹒４３％，止步四

連跌，報３１６３﹒７４點，深成指升０﹒６１％，創業板指升０﹒６６％。逾５０００隻個股

中有近３９００隻股份上升。

人行繼續大額放水，今本周一至今已累投放６６２０億元人民幣，另外官媒亦放風有降準空

間。不過Ａ股交投未見顯著提振，兩市全日成交７３９８億元人民幣，按日僅增５﹒１％。

值得留意的是，陸股通已經連續第九日流出，追平２０１６年底創下的歷史最長淨流出紀錄

，累計淨流出４６１﹒９３億元。面對資金流出趨勢，市場昨日（１６日）傳出當局向幾家大型

公募基金機構窗口指導，要求這些基金公司的境內股票單日出售額不得超過其買入額，即不准淨

沽出Ａ股。

繼摩通、巴克萊、瑞穗後，再有大行下調中國經濟增長預測。摩根士丹利發表報告，因房地

產市場下滑、地方政府財政壓力導致投資疲軟，下調今明兩年中國經濟增長預測，該行預計今年

中國ＧＤＰ增長４﹒７％，低於早先預測的５％，意味著預期中國將未能達成經濟增長目標，至

於明年增長預測也由４﹒５％下調至４﹒２％。



＊聯儲鷹聲不絕，港股刷今年新低＊



聯儲局７月ＦＯＭＣ會議紀要顯示，大多數委員都認為通脹仍存在重大上行風險，或需要進

一步緊縮貨幣政策。港股早段一度跌穿１８０００關，低見１７９００點，創下自去年１１月以

來新低，但市況午後轉好，更曾回升７０點，最終恒指收報１８３２６小跌２點，主板成交超過

１１２９億元。



＊活躍市場沒出真章，中資券商表現平平＊



７月召開的中央政治局會議提出「活躍資本市場，提振投資者信心」，如何活躍、如何提振

成為業界重要任務。面對跌跌不休的滬深股市，市場先傳出下調股票交易印花稅稅率，有業內人

士更建議直接取消，因現行印花稅率可以降低的空間也已不大，最近十年證券交易印花稅收入佔

全國財政收入比重均值不足１％，減免印花稅對財政負面影響微乎其微。

繼傳出當局向幾家大型公募基金機構窗口指導，要求這些基金公司的境內股票單日出售額不

得超過其買入額，即不准淨沽出Ａ股後，今日再有消息指，當局正就如何加快資產管理行業的發

展向市場參與者徵求意見。中證監已要求一些資產管理公司圍繞該主題提供調研報告。中證監特

別針對證券公司、基金管理公司和期貨公司的資管業務提出要求。中國證券投資基金業協會的數

據顯示，截至３月３１日，此類公司管理的資產規模為６７萬億元人民幣。

當局活躍市場沒出真章，中資券商亦表現平平，中信証券（０６０３０）升０﹒９％，廣發

証券（０１７７６）、中金公司（０３９０８）升０﹒６％，光大證券（０６１７８）升

０﹒１７％，招商證券（０６０９９）升０﹒１１％；海通證券（０６８３７）跌０﹒２％，中

國銀河（０６８８１）跌０﹒５％。



＊信託業巨雷，房企更遭殃＊



碧桂園（０２００７）收跌７﹒２％，報０﹒７７元，墊底藍籌，同系碧桂園服務

（０６０９８）亦跌３﹒１％，收報６﹒９８元。

據《彭博》引述知情人士透露，萬億人民幣市值的中國民營資產管理巨頭中植企業集團，在

旗下多個財富管理公司接連爆雷後計劃債務重組，並已於７月底聘請畢馬威會計師事務所對其資

產負債表進行審計。消息指中植目前已經暫停兌付幾乎所有產品，不清楚公司是否有足夠的資產

來彌補缺口，而且重組過程可能很漫長。

就樓盤項目成立信託計劃融資，實現「表外」輸血，是不少房企一直採用的融資方式，而隨

著房企流動性緊張，信託產品也是很多房企首要放棄兌付的目標，甚至有房企不惜動粗，以明搶

項目公章的方式也要劃走信託產品的專項資金。市場分析指，在大型信託公司出事甚至可能引爆

連環危機之際，房企以後的融資路徑更見收窄，房地產行業可能會更不好過。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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