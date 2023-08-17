《經濟通通訊社１７日專訊》昨日網上流傳出一封感謝信引發關注。從感謝信內容來看，中

信信託發行一款信託產品的項目公章在外借期間被人搶走，幸得中信諮詢派駐現場的監管工作人

員「以一追四」，在自己受傷的情況下勇敢追回才保住公章，讓信託投資者免受損失。

據報，該項目涉及的信託計劃是「中信信託．君琨股權基金投資資金信託計劃」，２０２０

年１０月２８日成立，為融創中國（０１９１８）的貴陽項目提供房地產股權融資，產品銷售材

料顯示該信託產品募集資金總額最多１２０億元人民幣。公開資料介紹，該信託計劃投資期限

３６個月，意味著距離產品到期時間只有兩個多月。

《上海證券報》引述中信信託相關人士表示，感謝信內容屬實，目前搶奪印鑒的人尚不明身

份，已經報警處理，等待警方調查。



＊投資融創項目信託產品公章屢被搶＊



信託公司一般會為旗下產品設立監管帳戶和結算帳戶，監管帳戶在信托產品募集金額達到最

低要求時就會正常運行，帳戶內的錢主要用於在當地銀監會的監管下供交易對手使用；結算帳戶

則負責在產品到期時，將合同簽訂的本金和預期收益返還給投資者。市場人士分析，信託計劃項

目公章若被搶，信託產品帳戶內的錢就會有被劃走的風險。

隨著中國房地產行業接二連三爆雷，投資在地產項目的信託產品被搶錢的情況亦不時發生，

其中多案都與融創有關。於２０２２年１０月，中融信托與融創中國共同保管的保險櫃被發現鎖

芯遭換，導致監管帳戶１５﹒６億資金被劃走，而由於融創中國爆發流動性風險，監管資金被搶

事件元兇被指向融創方；於２０２２年１１月，安信信托貴州新農村項目的保險箱被不明身份人

員私自搬走，而該保險箱是安信信托與貴州宏德置業、貴州融創共同保管的。（；ｃ、ｅｙ）

