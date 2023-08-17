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AH股新聞

17/08/2023 10:17

【內房困局】中信信託貴州地產項目公章遭搶幸追回，又與融創有關

　　《經濟通通訊社１７日專訊》昨日網上流傳出一封感謝信引發關注。從感謝信內容來看，中
信信託發行一款信託產品的項目公章在外借期間被人搶走，幸得中信諮詢派駐現場的監管工作人
員「以一追四」，在自己受傷的情況下勇敢追回才保住公章，讓信託投資者免受損失。
　　據報，該項目涉及的信託計劃是「中信信託．君琨股權基金投資資金信託計劃」，２０２０
年１０月２８日成立，為融創中國（０１９１８）的貴陽項目提供房地產股權融資，產品銷售材
料顯示該信託產品募集資金總額最多１２０億元人民幣。公開資料介紹，該信託計劃投資期限
３６個月，意味著距離產品到期時間只有兩個多月。
　　《上海證券報》引述中信信託相關人士表示，感謝信內容屬實，目前搶奪印鑒的人尚不明身
份，已經報警處理，等待警方調查。
　
＊投資融創項目信託產品公章屢被搶＊
　
　　信託公司一般會為旗下產品設立監管帳戶和結算帳戶，監管帳戶在信托產品募集金額達到最
低要求時就會正常運行，帳戶內的錢主要用於在當地銀監會的監管下供交易對手使用；結算帳戶
則負責在產品到期時，將合同簽訂的本金和預期收益返還給投資者。市場人士分析，信託計劃項
目公章若被搶，信託產品帳戶內的錢就會有被劃走的風險。
　　隨著中國房地產行業接二連三爆雷，投資在地產項目的信託產品被搶錢的情況亦不時發生，
其中多案都與融創有關。於２０２２年１０月，中融信托與融創中國共同保管的保險櫃被發現鎖
芯遭換，導致監管帳戶１５﹒６億資金被劃走，而由於融創中國爆發流動性風險，監管資金被搶
事件元兇被指向融創方；於２０２２年１１月，安信信托貴州新農村項目的保險箱被不明身份人
員私自搬走，而該保險箱是安信信托與貴州宏德置業、貴州融創共同保管的。（；ｃ、ｅｙ）

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