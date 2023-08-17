《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行發布２０２３年第二季度中國貨幣政策執行報告。報
告指出，下階段，持之以恆做好風險防範化解。密切關注重點領域風險，統籌協調金融支持地方
債務風險化解工作，穩步推動高風險中小金融機構改革化險。繼續按照「穩定大局、統籌協調、
分類施策、精準拆彈」的方針，統籌發展和安全，壓實金融風險處置各方責任，壓降存量風險、
嚴控增量風險。強化金融穩定保障體系，完善金融穩定立法和金融穩定保障基金制度。繼續健全
金融穩定監測評估框架，優化央行評級、監測預警、壓力測試工作框架，切實防止金融風險累積
、擴散。
報告又提到，推動系統重要性銀行按時滿足附加監管要求，督促系統重要性銀行增強支持服
務實體經濟的可持續性。推進系統重要性保險公司評估辦法出台相關工作，研究起草系統重要性
保險公司附加監管要求，加快推動中國全球系統重要性銀行建立健全總損失吸收能力，切實提高
風險抵御能力。
＊必要時創設新的工具助經濟高質量發展＊
此外，保持貨幣信貸總量適度、節奏平穩。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充
裕。支持金融機構按照市場化法治化原則滿足實體經濟有效融資需求，增強信貸總量增長的穩定
性和可持續性，保持貨幣供應量和社會融資規模同名義經濟增速基本匹配，著力提升貨幣信貸支
持實體經濟恢復發展的質量和效率。密切關注主要央行貨幣政策變化，加強對流動性形勢和金融
市場變化的分析監測，靈活開展公開市場操作，保持銀行體系流動性和貨幣市場利率平穩運行。
另外，報告提到，人行將發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，結構性工具進一步聚
焦重點、合理適度、有進有退，根據經濟金融形勢需要調整優化，持續引導金融機構加大對重點
領域和薄弱環節的支持力度，必要時按照黨中央、國務院決策部署，創設新的工具，更好服務經
濟高質量發展。（ｓｌ）
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