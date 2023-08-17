《經濟通通訊社１７日專訊》滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒４１％

，報３１３７﹒３５點，深成指低開０﹒３７％，創業板指低開０﹒１１％，行業板塊普遍走低

，地產、券商股領跌。

《中國證券報》引述仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟意見指，在呵護短期資金面的同時

，通過降準釋放長期流動性的預期增強，近期中國降準仍有空間。報道又指，在逆周期調節力度

加大背景下，人行將積極採取措施，保證資金面平穩，短期擾動因素影響或有限，流動性

有望繼續保持合理充裕。

人行繼續大額放水，今日進行１６８０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放

１６３０億元。本周一至今已累投放６６２０億元。

國務院總理李強在常務會議上強調，要著力擴大國內需求，繼續拓展擴消費、促投資政策空

間，提振大宗消費，調動民間投資積極性，扎實做好重大項目前期研究和儲備；要精準有力實施

宏觀調控，強化各類政策協調配合，在攻堅克難中不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增

強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解。

碧桂園（０２００７）披露，旗下三筆境內債「１９碧地０３」、「２０碧地０３」、「

２０碧地０４」繼續停牌，並指公司債券兌付存在重大不確定性，另外，中國恒大

（０３３３３）旗下恒大地產集團發布公告稱，因涉嫌信息披露違規，被中證監立案調查。

（ｅｙ）

