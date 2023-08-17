《經濟通通訊社１７日專訊》中融信託產品逾期疊加房地產債務問題引發市場恐慌，Ａ股保

險、券商、銀行三大金融板塊均告下跌，但今日在軍工、機器人、汽車等板塊強力拉動下，滬綜

指早段力保不失，半日升０﹒０１％，報３１５０﹒２９點，而深成指升０﹒４６％，創業板指

升０﹒６６％。

據《彭博》引述消息指，中國的證券交易所向幾家大型公募基金機構進行窗口指導，要求這

些基金公司的境內股票單日出售額不得超過其買入額，即不准淨沽出Ａ股。

人行繼續大額放水，今日進行１６８０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放

１６３０億元。本周一至今已累投放６６２０億元。不過Ａ股交投未見顯著提振，兩市半日成交

４７１１億元，較上日（１６日）同時段成交增加６﹒３％，陸股通淨流出超過１１億元。

《中國證券報》引述仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟意見指，在呵護短期資金面的同時

，通過降準釋放長期流動性的預期增強，近期中國降準仍有空間。報道又指，在逆周期調節力度

加大背景下，人行將積極採取措施，保證資金面平穩，短期擾動因素影響或有限，流動性

有望繼續保持合理充裕。



＊西沙島嶼疑建機場，軍工股飆＊



軍工股今早爆發，北方長龍（深：３０１３５７）漲１４﹒１％，新余國科

（深：３００７２２）飆１１﹒７％，長城軍工（滬：６０１６０６）、華脈科技

（滬：６０３０４２）漲停，恒宇信通（深：３００９６５）升９﹒２％，縱橫股份

（滬：６８８０７０）升７﹒２％，晨曦航空（深：３００５８１）升６％，鋼研高納

（深：３０００３４）走高５﹒６％，中科海訊（深：３００８１０）升４﹒４％，江龍船艇

（深：３００５８９）升３﹒６％。

據美媒引述衛星圖片指，中國疑似在西沙群島上的中建島上興建一條簡便飛機跑道，工程結

構與南沙群島７座人工島礁上的結構如出一轍，且島上大部分地段都出現了車輛行經的軌跡。



＊金融三板塊齊跌，國壽Ａ跌３％＊



Ａ股保險、券商、銀行三大金融板塊均告下跌，國家金監總局公布截至１５日河北等１６個

受災地區預賠付共２５﹒４億元，保險股跌最多，中國人壽（滬：６０１６２８）跌２﹒７％，

中國太保（滬：６０１６０１）跌１﹒６％，中國平安（滬：６０１３１８）、中國人保

（滬：６０１３１９）跌１﹒５％。

券商股方面，國聯證券（滬：６０１４５６）挫３﹒４％，東方財富（深：３０００５９）

跌１﹒９％，海通證券（滬：６００８３７）跌１﹒７％，中信証券（滬：６０００３０）跌

１﹒５％。

六大國有行方面，中國銀行（滬：６０１９８８）、交通銀行（滬：６０１３２８）、郵儲

行（滬：６０１６５８）跌１﹒６％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌１﹒５％，農業銀行

（滬：６０１２８８）跌１﹒４％，建設銀行（滬：６０１９３９）軟０﹒８％。（ｅｙ）



