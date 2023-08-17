  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

17/08/2023 13:57

《Ａ股行情》滬綜指午後復跌０﹒２８％，深成指跌０﹒０３％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》Ａ股市場午後續跌，滬綜指稍跌０﹒２８％，報
３１４１﹒３１點，滬深３００指數跌０﹒４３％，深成指軟０﹒０３％，創業板指升
０﹒０１％。上海Ｂ股跌０﹒６５％，深圳Ｂ股東阿０﹒６％。（ｅｙ）

銀行定存息率突破5厘！即刻上etnet格出最佳定存息率！► 了解詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰17/08/2023 14:04  《行業數據》中汽協：新車降價潮影響，上半年五成汽車經銷商虧損

下一篇新聞︰17/08/2023 13:05  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

其他AH股新聞
More

17/08/2023 14:06  《中國房產》江西南昌出台１５條樓市新政，實行階段性契稅補貼

17/08/2023 13:05  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet Chill賞你】賞你《翻生公關——後疫情時代如何面向公眾》

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金