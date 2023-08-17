《經濟通通訊社１７日專訊》Ａ股市場午後續跌，滬綜指稍跌０﹒２８％，報
３１４１﹒３１點，滬深３００指數跌０﹒４３％，深成指軟０﹒０３％，創業板指升
０﹒０１％。上海Ｂ股跌０﹒６５％，深圳Ｂ股東阿０﹒６％。（ｅｙ）
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17/08/2023 13:57
《Ａ股行情》滬綜指午後復跌０﹒２８％，深成指跌０﹒０３％
《經濟通通訊社１７日專訊》Ａ股市場午後續跌，滬綜指稍跌０﹒２８％，報
３１４１﹒３１點，滬深３００指數跌０﹒４３％，深成指軟０﹒０３％，創業板指升
０﹒０１％。上海Ｂ股跌０﹒６５％，深圳Ｂ股東阿０﹒６％。（ｅｙ）
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