《經濟通通訊社１７日專訊》中融信託產品逾期疊加房地產債務問題引發市場恐慌，最新消

息指中融信託背後的民營資管巨頭中植企業集團計劃重組並停止兌付所有產品，Ａ股金融板塊繼

續下跌，但今日在軍工、機器人、汽車等板塊強力拉動下，滬綜指早段力保不失，午後更翻盤，

全日收升０﹒４３％，止步四連跌，報３１６３﹒７４點，深成指升０﹒６１％，創業板指升

０﹒６６％。逾５０００隻個股中有近３９００隻股份上升。

市場昨日（１６日）傳出當局向幾家大型公募基金機構窗口指導，要求這些基金公司的境內

股票單日出售額不得超過其買入額，即不准淨沽出Ａ股。今日再有消息指，當局正就如何加快資

產管理行業的發展向市場參與者徵求意見。中證監已要求一些資產管理公司圍繞該主題提供調研

報告。

人行繼續大額放水，今本周一至今已累投放６６２０億元（人民幣．下同），另外官媒亦放

風有降準空間。不過Ａ股交投未見顯著提振，兩市全日成交７３９８億元，按日僅增５﹒１％，

陸股通連續第九日流出，追平２０１６年底創下的歷史最長淨流出紀錄，累計淨流出

４６１﹒９３億元。

繼摩通、巴克萊、瑞穗後，再有大行下調中國經濟增長預測。摩根士丹利發表報告，因房地

產市場下滑、地方政府財政壓力導致投資疲軟，下調今明兩年中國經濟增長預測，該行預計今年

中國ＧＤＰ增長４﹒７％，低於早先預測的５％，意味著預期中國將未能達成經濟增長目標，至

於明年增長預測也由４﹒５％下調至４﹒２％。



＊金融股領跌，券商午後變臉＊



金融板塊告跌，國家金監總局公布截至１５日河北等１６個受災地區預賠付共２５﹒４億元

，保險股跌最多，中國人壽（滬：６０１６２８）跌２﹒１％，中國太保（滬：６０１６０１）

跌１﹒２％，中國人保（滬：６０１３１９）跌１﹒２％，新華保險（滬：６０１３３６）跌

１％。

六大國有行全跌，交通銀行（滬：６０１３２８）跌１﹒３％，中國銀行

（滬：６０１９８８）跌１﹒１％，郵儲行（滬：６０１６５８）走低１％，工商銀行

（滬：６０１３９８）跌０﹒９％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒６％，建設銀行

（滬：６０１９３９）軟０﹒３％。

券商股方面則在午後市況轉好，部分券商股上升，國盛金控（深：００２６７０）漲停，天

風證券（滬：６０１１６２）升６﹒３％，信達證券（滬：６０１０５９）升５﹒５％，中原證

券（滬：６０１３７５）升４％。



＊南海異動，軍工股漲＊



軍工股爆發，新余國科（深：３００７２２）飆１２％，長城軍工（滬：６０１６０６）、

華脈科技（滬：６０３０４２）、中光防雷（深：３００４１４）等升一成漲停，恒宇信通

（深：３００９６５）升９﹒５％，中天火箭（深：００３００９）漲８﹒４％，晨曦航空

（深：３００５８１）升５﹒１％，中科海訊（深：３００８１０）升５﹒２％，江龍船艇

（深：３００５８９）升３﹒９％。

據美媒報道，衛星圖片顯示，中國疑似在西沙群島上的中建島上興建一條簡便飛機跑道，工

程結構與南沙群島７座人工島礁上的結構如出一轍，且島上大部分地段都出現了車輛行經的軌跡

。西沙群島目前存在主權爭議，中國於２０１２年在永興島建置三沙市政府，管轄南沙與西沙群

島，但越南對西沙群島主權提出申索。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８３１﹒１０ ＋０﹒３３

上證綜合指數 ３１６３﹒７４ ＋０﹒４３ ３２０７﹒８５

上證Ａ股指數 ３３１６﹒７４ ＋０﹒４３

深證成份指數 １０６４４﹒５２ ＋０﹒６１ ４１９０﹒３４

深圳創業板指數 ２１４７﹒０６ ＋０﹒６６

上證Ｂ股指數 ２６３﹒５４ ＋０﹒０１ １﹒６１

深證Ｂ股指數 １１６７﹒００ －０﹒１４ ０﹒５８

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