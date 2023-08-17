《經濟通通訊社１７日專訊》中國實施的數據安全法過渡期即將結束，據規定外企必須在今
年１１月底前符合中國有關數據安全的規定。據外電引述消息人士表示，國家互聯網信息辦公室
會見了沃爾瑪和ＰａｙＰａｌ等數十間外企的高層，就數據安全合規的問題提供指引，據報會面
雙方討論了數據出境的可能處理方法，包括為常規數據出境創建快速審批機制及擬定「白名單」
等，網信辦在會上承認如何讓「敏感信息」出境存在挑戰。（ｅｙ）
17/08/2023 16:33
《中國監管》網信辦就數據安全法實施接受沃爾瑪等外企高層查詢
《經濟通通訊社１７日專訊》中國實施的數據安全法過渡期即將結束，據規定外企必須在今
年１１月底前符合中國有關數據安全的規定。據外電引述消息人士表示，國家互聯網信息辦公室
會見了沃爾瑪和ＰａｙＰａｌ等數十間外企的高層，就數據安全合規的問題提供指引，據報會面
雙方討論了數據出境的可能處理方法，包括為常規數據出境創建快速審批機制及擬定「白名單」
等，網信辦在會上承認如何讓「敏感信息」出境存在挑戰。（ｅｙ）
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