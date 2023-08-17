《經濟通通訊社１７日專訊》意外在阿根廷總統初選取得勝利的右翼候選人米萊接受外電專

訪時，公開批評中國限制人民自由並扼殺爭取自由的公民，稱與中國政府發展關係就像和一個刺

客做交易，更指他「非常討厭」中國和其他一些國家的領導人，不過他又表示，會尊重阿根廷與

中國公司已經簽署的協議，包括在巴塔哥尼亞修建兩座水壩的合同，以及建立一座核電站的協議

。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，自由是全人類共同價值和社會主義核心價值

觀的重要內容，強調中國公民人身自由受憲法保護，神聖不可侵犯，中國人民的幸福感和安全感

與日俱增。汪文斌建議米萊來中國走走看看，「相信他會對中國人民自由不自由、中國安全不安

全這個問題，得出截然不同的答案」。

不同於其他南美國家領導人，米萊是一個激進自由主義者，毫不掩飾其對左翼以至於社會主

義的厭惡，他主張凍結與中國、巴西等國家的關係，及讓阿根廷退出南方共同市場。米萊公開表

示，其外交政策提議是一場「與社會主義者和中央集權者的鬥爭」。

米萊的經濟政策同樣激進右傾，反對財政赤字和央行監管，甚至建議放棄本國貨幣，讓阿根

廷經濟「美元化」，他希望通過激進的財政改革，提升阿根廷的聲譽和信用狀況，並讓阿根廷避

免主權債務違約。（ｅｙ）



