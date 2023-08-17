《經濟通通訊社１７日專訊》據報中國有意下調股票交易印花稅稅率，官媒《央廣網》今日

引述多名市場分析人士指出，當前確有調整證券交易印花稅的必要性與空間。一方面，減免證券

交易印花稅可以明顯起到降低股市交易成本、活躍資本市場的作用。另一方面，財政部數據顯示

，最近十年證券交易印花稅收入佔全國財政收入比重均值不足１％，減免印花稅對財政負面影響

微乎其微。有分析人士更建議直接取消證券交易印花稅。

星圖金融研究院副院長薛洪言表示，從歷次稅率調整的效果來看，下調印花稅後，短期內（

一般為１－２周）對提振市場信心和交易活躍度具有立竿見影的效果。當前投資者對調降印花稅

預期強烈，調降印花稅能夠順應市場預期，預計能明顯改善市場情緒，提振投資者信心。當前調

降印花稅以降低證券交易成本是大勢所趨，如果早晚都要降，在當前調降效果更好。



＊降低股票交易印花稅對國家稅收影響小＊



至於下調幅度，報道引述知名財稅審計專家劉志耕指，目前證券交易印花稅已成「雞肋」，

而現行印花稅率可以降低的空間也已不大，建議直接取消證券交易印花稅，給股市來一個最有力

的提振。

薛洪言亦認為，降低股票交易印花稅對國家稅收影響較小，也符合減稅降費、讓利實體的政

策導向。鑒於國際主流證券市場均已逐步取消印花稅，Ａ股市場若調降印花稅，力度可以大一些

，後續視情況與國際接軌，逐步取消證券交易印花稅；也可以考慮將印花稅作為一種鼓勵長期投

資的政策工具，區別持有期限徵收差別化印花稅率。（ｓｌ）

